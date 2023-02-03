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Товарищеские матчи
Динамо Киев
03.02.2023, FT 5 : 1
Униря Деж
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 18:02 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:44
3103
20

Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж

Киевляне обыграли ФК «Униря» со счетом 5:1

03 февраля 2023, 18:02 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:44
3103
20
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
ФК Динамо Киев

В пятницу, 3 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и румынским клубом «Униря» из города Деж. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу украинской команды.

Киевскую команду можно поздравить с первой победой на сборах да и и вообще в 2023 году. Да, это только товарищеский матч, да еще и против слабого румынского коллектива, однако победа, так сказать, не пахнет. Тем более стоит учесть, что благодаря этому разгрому и у игроков «Динамо», и у фанатов однозначно поднимется настроение после неудачных прошлых матчей.

Первый тайм начался с забитого гола – отметился Бенито. Вскоре он оформил дубль. Вообще игра Бенито действительно радовала. Нигерийский правый вингер смело шел в обводку, уходил от соперников на скорости и обострял моменты. Дети, которые смотрели игру с трибун и поддерживали «Динамо», во втором тайме даже скандировали его имя, хотя футболиста на поле уже не было.

В первом тайме также отметились Тимчик и Ванат. Игра киевлян в первой 45-минутке была достаточно неплохой: хорошая оборона, быстрые фланги, пускай Кабаев заметно уступал в количестве полезных действий Бенито, да еще и 4 гола.

Второй тайм начался очень скучно. За первые минут 10 команды не создали ни одного момента. Затем на 59-й минуте Супряга имел неплохой шанс отличиться: он перекинул голкипера, однако защитники выбили мяч на угловой. Тем не менее Владислава все-таки «прорвало»! Он смог забить на 83-й минуте и поставил жирную точку в матче.

Однако футболисты второго дивизиона чемпионата Румынии решили, что без голов они не должны уйти сегодня. За несколько секунд до завершения поединка Андрей Поп после ошибки обороны киевлян забил гол в ворота Моргуна.

Итоговый счет – 5:1. Следующий соперник «Динамо» – македонская «Шкендия».

Товарищеский матч. 3 февраля

«Динамо» Киев – «Униря» Деж – 5:1

Бенито, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 83 – Поп, 89

Катинян, 6, Матиш, 22

Александр Поп, 65

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко, Бол, Дьячук, Тымчик, Сидорчук, Яцик, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат (первый тайм)

Моргун, Дубинчак, Сирота, Попов, Караваев, Лонвейк, Андриевский, Шепелев, Диалло, Супряга, Волошин (второй тайм)

Стадион: Mardan Sports Complex

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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Петя Рудик
Нічого собі, прорвало! І Динамо і саме головне Супрягу!
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+2
Умник
Яцик пас дал конечно на тымчика.
Но блин это ж товарняк.
Надо такое делать в оф играх
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+1
Alex Tymchenko
Супрягу прорвало)
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+1
donnerwetter
Вот Супряга отличился. Значит пригодится.
Ответить
0
mastorent
кого кого разгромили?
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0
Ruzy
У Попа червона на 65 і гол на 89?)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Саша Денисов
Беніто подобається на зборах. Кабаєв - тихий жах. Боль - заміна Забарному, його давно награють з основою, ю-19 переріс по рівню гри. Чекаємо повернення Буяльського. Ну і Микола Шапаренко через два тижні буде з командою 
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-1
Показать Скрыть 6 ответов
Лавочкин
Можно было сыграть с работниками гостиницы или охранниками еще 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Рівень!
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-1
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