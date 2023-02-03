Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж

В пятницу, 3 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и румынским клубом «Униря» из города Деж. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу украинской команды.

Киевскую команду можно поздравить с первой победой на сборах да и и вообще в 2023 году. Да, это только товарищеский матч, да еще и против слабого румынского коллектива, однако победа, так сказать, не пахнет. Тем более стоит учесть, что благодаря этому разгрому и у игроков «Динамо», и у фанатов однозначно поднимется настроение после неудачных прошлых матчей.

Первый тайм начался с забитого гола – отметился Бенито. Вскоре он оформил дубль. Вообще игра Бенито действительно радовала. Нигерийский правый вингер смело шел в обводку, уходил от соперников на скорости и обострял моменты. Дети, которые смотрели игру с трибун и поддерживали «Динамо», во втором тайме даже скандировали его имя, хотя футболиста на поле уже не было.

В первом тайме также отметились Тимчик и Ванат. Игра киевлян в первой 45-минутке была достаточно неплохой: хорошая оборона, быстрые фланги, пускай Кабаев заметно уступал в количестве полезных действий Бенито, да еще и 4 гола.

Второй тайм начался очень скучно. За первые минут 10 команды не создали ни одного момента. Затем на 59-й минуте Супряга имел неплохой шанс отличиться: он перекинул голкипера, однако защитники выбили мяч на угловой. Тем не менее Владислава все-таки «прорвало»! Он смог забить на 83-й минуте и поставил жирную точку в матче.

Однако футболисты второго дивизиона чемпионата Румынии решили, что без голов они не должны уйти сегодня. За несколько секунд до завершения поединка Андрей Поп после ошибки обороны киевлян забил гол в ворота Моргуна.

Итоговый счет – 5:1. Следующий соперник «Динамо» – македонская «Шкендия».

Товарищеский матч. 3 февраля

«Динамо» Киев – «Униря» Деж – 5:1

Бенито, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 83 – Поп, 89

Катинян, 6, Матиш, 22

Александр Поп, 65

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко, Бол, Дьячук, Тымчик, Сидорчук, Яцик, Царенко, Бенито, Кабаев, Ванат (первый тайм)

Моргун, Дубинчак, Сирота, Попов, Караваев, Лонвейк, Андриевский, Шепелев, Диалло, Супряга, Волошин (второй тайм)

Стадион: Mardan Sports Complex

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА