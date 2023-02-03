Динамо Киев

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03.02.2023, FT 5 : 1
Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 19:07 |
1975
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Динамо – Униря – 5:1. Голы Супряги и Бенито. Обзор матча
Фрагменты контрольного матча киевлян
03 февраля 2023, 19:07 |
1975
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Очередной контрольный матч на сборе в Турции «Динамо» завершило уверенной победой над румынской командой «Униря Деж» со счетом 5:1.
Отметим голы Бенито и Владислава Супряги.
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