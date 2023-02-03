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Динамо Киев
03.02.2023, FT 5 : 1
Униря Деж
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 19:07 |
1975
0

Динамо – Униря – 5:1. Голы Супряги и Бенито. Обзор матча

Фрагменты контрольного матча киевлян

03 февраля 2023, 19:07 |
1975
0
Динамо – Униря – 5:1. Голы Супряги и Бенито. Обзор матча
ФК Динамо Киев

Очередной контрольный матч на сборе в Турции «Динамо» завершило уверенной победой над румынской командой «Униря Деж» со счетом 5:1.

Отметим голы Бенито и Владислава Супряги.

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Источник Sport.ua
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