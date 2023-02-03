Динамо Киев

В пятницу, 3 февраля, в Анталье на стадионе «Mardan Sports Complex» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и румынская «Униря» из города Деж. Стартовый свисток рефери прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Коллектив Мирчи Луческу усердно работает на зимних сборах ради качественно подготовки к возобновлению чемпионата Украины. Впрочем, увидеть иную реакцию киевского «Динамо» на его текущее положение в турнирной таблице было бы действительно неожиданно. Даже более неожиданно, чем увидеть от «бело-синих» отсутствие забитых мячей в двух стартовых контрольных поединках против венского «Рапида» (0:4) и словенского «Марибора» (0:2). Чуть лучше ситуация в этом плане стала по ходу игры против австрийской «Аустрии» из города Лустенау (2:2), но в той игре столичный коллектив пропустил сначала дважды до перерыва, лишь после чего начал просыпаться.

Скорее всего, именно связи главного тренера с командами с его родины и позволили «Динамо» не остаться и вовсе без контрольной игры в этот день. Болгарский «Лудогорец», против которого не так давно провел яркий матч донецкий «Шахтер» (2:2), первым отказался сыграть против киевлян из-за кадровых проблем в своем составе. Вместо «зеленых» «Динамо» должно было сыграть против региональных соседей – житомирского «Полесья», которое очень хочет пробиться в УПЛ. Однако и тут планы обрушились в последний момент – представителей Первой лиги футболистов сразила какая-то инфекция.

И тут на помощь «бело-синим» пришел довольно экзотический соперник – румынский футбольный клуб «Униря» из города Деж, который ведет свои историю вот уже 102 года, однако в наших широтах о нем вряд ли кто-то когда-то слышал. Состав «Унири» очень молод – лишь одному футболисту, полузащитнику Флорину Блажу, исполнилось 27 лет, и при этом за клуб выступают воспитанники академии «Клужа» – уже более знакомого нам коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Униря» в украинской версии сайта.