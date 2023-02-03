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Товарищеские матчи
Динамо Киев
03.02.2023 16:00 - : -
Униря Деж
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 01:26 |
19
0

Динамо Киев – Униря Деж. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Двое соперников отказались, третий – согласился, но каков его уровень?

03 февраля 2023, 01:26 |
19
0
Динамо Киев – Униря Деж. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

В пятницу, 3 февраля, в Анталье на стадионе «Mardan Sports Complex» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и румынская «Униря» из города Деж. Стартовый свисток рефери прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо Киев


Коллектив Мирчи Луческу усердно работает на зимних сборах ради качественно подготовки к возобновлению чемпионата Украины. Впрочем, увидеть иную реакцию киевского «Динамо» на его текущее положение в турнирной таблице было бы действительно неожиданно. Даже более неожиданно, чем увидеть от «бело-синих» отсутствие забитых мячей в двух стартовых контрольных поединках против венского «Рапида» (0:4) и словенского «Марибора» (0:2). Чуть лучше ситуация в этом плане стала по ходу игры против австрийской «Аустрии» из города Лустенау (2:2), но в той игре столичный коллектив пропустил сначала дважды до перерыва, лишь после чего начал просыпаться.

Очевидно, что по мере приближения к финальной черте зимней подготовки «Динамо» должно играть все более уверенно в контрольных поединках, дабы вселить хоть какую-то уверенность в сердца своих болельщиков. Два лидера команды образца первой части сезона, защитник Илья Забарный и полузащитник Виктор Циганков, больше не являются частью коллектива Луческу, и для каждого из них уже есть игроки на замену. Благо, у «бело-синих» отлично работает клубная академия, а румынский наставник хорошо знает, как подводить юных футболистов к стартовому составу даже на самые ответственные позиции.

Униря Деж


Скорее всего, именно связи главного тренера с командами с его родины и позволили «Динамо» не остаться и вовсе без контрольной игры в этот день. Болгарский «Лудогорец», против которого не так давно провел яркий матч донецкий «Шахтер» (2:2), первым отказался сыграть против киевлян из-за кадровых проблем в своем составе. Вместо «зеленых» «Динамо» должно было сыграть против региональных соседей – житомирского «Полесья», которое очень хочет пробиться в УПЛ. Однако и тут планы обрушились в последний момент – представителей Первой лиги футболистов сразила какая-то инфекция.

И тут на помощь «бело-синим» пришел довольно экзотический соперник – румынский футбольный клуб «Униря» из города Деж, который ведет свои историю вот уже 102 года, однако в наших широтах о нем вряд ли кто-то когда-то слышал. Представители Второй лиги Румынии относительно недавно работают в Турции на сборах, хотя собрались на родине после рождественских и новогодних праздников еще в середине января. За это время им удалось сыграть две товарищеские игры против соотечественников из «Глории 2018» (4:1) и «КСМ Сату-Маре» (4:3), что также вряд ли что-то может нам сказать о силе предстоящего соперника.

Состав «Унири» очень молод – лишь одному футболисту, полузащитнику Флорину Блажу, исполнилось 27 лет, и при этом за клуб выступают воспитанники академии «Клужа» – уже более знакомого нам коллектива. Что же касается лидеров обоймы 32-летнего румынского наставника Драгоша Милитару, то тут можно выделить центрального защитника Михая Кереки, а также полузащитников Алина Бурдеца и Ангело Коциана, вместе с форвардом Александру Попом. К слову, игроков с фамилией Поп у будущего соперника «Динамо» аж трое в составе.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев – Шепелев, Сидорчук, Лонвейк – Диалло, Пономаренко, Волошин.

«Униря» Деж: Чиндриш – Мафтей, Бута, Гыц – Блай, Бурдец, Ад. Поп – Матиш, Ан. Поп, Ал. Поп.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Мирчи Луческу легко победит. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Динамо» Киев (-2) с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

3 февраля, пятница

«Динамо» Киев – «Униря» Деж
Анталья. «Mardan Sports Complex». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – YouTube-канал «Динамо» Киев
ДИНАМО КИЕВ – УНИРЯ ДЕЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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