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04 февраля 2023, 04:45 |
74
0

Македонцы и узбеки. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе

Киевляне сыграют с «Силексом» и «Пахтакором»

04 февраля 2023, 04:45 |
74
0
Македонцы и узбеки. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» достигло договоренности о проведении еще двух контрольных матчей на турецком сборе.

В субботу, 11 февраля, киевляне проведут контрольный матч с македонским «Силексом», а во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским «Пахтакором». Начало обоих матчей запланировано на 16:00 по киевскому времени.

В предстоящий понедельник «Динамо» проведет контрольный поединок с македонской «Шкендией».

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Источник ФК Динамо Киев
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