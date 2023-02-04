Македонцы и узбеки. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе

Киевское «Динамо» достигло договоренности о проведении еще двух контрольных матчей на турецком сборе.

В субботу, 11 февраля, киевляне проведут контрольный матч с македонским «Силексом», а во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским «Пахтакором». Начало обоих матчей запланировано на 16:00 по киевскому времени.

В предстоящий понедельник «Динамо» проведет контрольный поединок с македонской «Шкендией».