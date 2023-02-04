Другие новости04 февраля 2023, 04:45 |
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Македонцы и узбеки. Стали известны еще два соперника Динамо на сборе
Киевляне сыграют с «Силексом» и «Пахтакором»
04 февраля 2023, 04:45 |
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Киевское «Динамо» достигло договоренности о проведении еще двух контрольных матчей на турецком сборе.
В субботу, 11 февраля, киевляне проведут контрольный матч с македонским «Силексом», а во вторник, 14 февраля, встретится с узбекистанским «Пахтакором». Начало обоих матчей запланировано на 16:00 по киевскому времени.
В предстоящий понедельник «Динамо» проведет контрольный поединок с македонской «Шкендией».
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