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Чемпионат Испании
Жирона
05.02.2023, FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
05 февраля 2023, 19:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:53
4494
10

Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии

Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги

05 февраля 2023, 19:05 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:53
4494
10
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Украинский хавбек Виктор Цыганков дебютировал за испанскую «Жирону».

Это произошло в победном матче команды в 20-м туре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).

Украинский полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча и провел на поле оставшееся время.

Единственный гол в поединке для хозяев поля забил Борха Гарсия на 64-й минуте.

«Жирона» обыграла «Валенсию» со счетом 1:0 и улучшила свое турнирное положение (11 место, 24 очка).

Ла Лига, 20-й тур, 5 февраля

Жирона – Валенсия – 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64.

Жирона: Гассанига, Гутьеррес, Эспиноса, Буэно, Фернандес, Вилья (Рикельме, 62), Ромеу, Гарсия, Мартин (Цыганков 78), Кастельянос (Стуани, 62), Гарсия (Эррера, 78).

Валенсия: Мамардашвили, Хосе Гайя, Озкаджар, Джемерт, Фулькье, Гильямон (Мориба, 78), Лато (Васкес Алькальде 83), Алмейда, Муса (Дуро 78), Лино (Андре 78), Кавани.

Предупреждения: Стуани, 79 – Гильямон, 61, Хосе Гайя, 66, Кавани, 66, Озкаджар, 90+3.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Гарсия (Жирона).
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Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков дебют Алейш Гарсия Борха Гарсия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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GloryUkraine
Нормально для першого разу. 
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+7
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u6464u
дебют такий собі насправді,цілих 15 хв., але видно було що Вітя в цій команді не повинен загубитися, відміння між англійським і іспанським футболом ріже око.
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+5
Тарік1994
Це знущання з гравця а не дебют, дати 15 хв, коли команда перебудувалась під захисну гру, навіщо вони його тоді купляли взагалі?всього 4 рази з м'ячем зустрівся, один раз невдало і три добре 
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+2
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Remark
Витя, с дебютом. Красава) И с победой! Очень важные три очка.
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+1
donnerwetter
Вот и Виха зачекинился. Что интересно, возле плашки табло в испанской трансляции всегда флаг Украины справа. Ну и компьютерная инфографика с кружками, фамилиями и стрелками впечатляет. 
   Да. Вчера на матче МЮ опять флаг Украины был за воротами, которые возле сектора с людьми с ограниченными возможностями.
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+1
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