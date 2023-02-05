Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии

Украинский хавбек Виктор Цыганков дебютировал за испанскую «Жирону».

Это произошло в победном матче команды в 20-м туре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).

Украинский полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча и провел на поле оставшееся время.

Единственный гол в поединке для хозяев поля забил Борха Гарсия на 64-й минуте.

«Жирона» обыграла «Валенсию» со счетом 1:0 и улучшила свое турнирное положение (11 место, 24 очка).

Ла Лига, 20-й тур, 5 февраля

Жирона – Валенсия – 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64.

Жирона: Гассанига, Гутьеррес, Эспиноса, Буэно, Фернандес, Вилья (Рикельме, 62), Ромеу, Гарсия, Мартин (Цыганков 78), Кастельянос (Стуани, 62), Гарсия (Эррера, 78).

Валенсия: Мамардашвили, Хосе Гайя, Озкаджар, Джемерт, Фулькье, Гильямон (Мориба, 78), Лато (Васкес Алькальде 83), Алмейда, Муса (Дуро 78), Лино (Андре 78), Кавани.

Предупреждения: Стуани, 79 – Гильямон, 61, Хосе Гайя, 66, Кавани, 66, Озкаджар, 90+3.