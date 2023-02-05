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Чемпионат Испании
Жирона
05.02.2023, FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
05 февраля 2023, 19:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
2799
0

Жирона – Валенсия – 1:0. Победный дебют Цыганкова. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании

05 февраля 2023, 19:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
2799
0
Жирона – Валенсия – 1:0. Победный дебют Цыганкова. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек Виктор Цыганков дебютировал за испанскую «Жирону». Это произошло в победном матче команды в 20-м туре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).

Украинский полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча и провел на поле оставшееся время. Единственный гол в поединке для хозяев поля забил Борха Гарсия на 64-й минуте.

«Жирона» обыграла «Валенсию» со счетом 1:0 и улучшила свое турнирное положение (11 место, 24 очка).

Ла Лига, 20-й тур, 5 февраля

Жирона – Валенсия – 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Гарсия (Жирона).
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Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия дебют Ла Лига Виктор Цыганков Алейш Гарсия Борха Гарсия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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