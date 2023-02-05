Украинский хавбек Виктор Цыганков дебютировал за испанскую «Жирону». Это произошло в победном матче команды в 20-м туре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).

Украинский полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча и провел на поле оставшееся время. Единственный гол в поединке для хозяев поля забил Борха Гарсия на 64-й минуте.

«Жирона» обыграла «Валенсию» со счетом 1:0 и улучшила свое турнирное положение (11 место, 24 очка).

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Ла Лига, 20-й тур, 5 февраля

Жирона – Валенсия – 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64.