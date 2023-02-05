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  4. ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 17:30 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:43
10687
8

ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол

«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура

05 февраля 2023, 17:30 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:43
10687
8
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил свой очередной гол за команду «Аль-Айн», которую возглавляет Сергей Ребров.

«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» (4:1) в матче 15-го тура чемпионата ОАЭ по футболу.

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Андрей забил на 47-й минуте шикарный гол, дважды сыграв в стеночку с партнерами по команде (счет стал 3:1). Украинец был заменен на 76-й минуте игры.

Это 8-й гол Ярмоленко в 15 матчах, проведенных за «Аль-Айн» в чемпионате ОАЭ (еще 2 поединка он сыграл в кубке).

Для команды Сергея Реброва это 3-я победа подряд. «Аль-Айн» вышел на 4-е место (28 очков) с отставанием в 4 пункта от лидера («Аль-Ахли» Дубай).

Чемпионат ОАЭ по футболу

15-й тур, 5 февраля

Аль-Дафра – Аль-Айн – 1:4

Голы: Леонко, 8 – Эрик, 5, Лаба, 45+2, Ярмоленко, 46, Рахими, 56.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол

ФОТО. Ярмоленко радуется голу с партнерами по команде Аль-Айн

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко видео голов и обзор Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Дафра выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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vitaha33
Майстерність не проп'єш
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+5
MrStepanovM .
что, что...а качество трансляции повыше чем у нас
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+4
Дух Предков
Рановато он туда уехал, надо в Европу возвращаться, он нужен сборной
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+4
Remark
Я считаю, что футбол - это простая игра. Вот яркий пример того, что я подразумеваю под словом "простая". Игра в стеночку - как по мне это основа. Основа всего! Если конечно у тебя нет такой феноменальной техники (а возможно это можно как-то и по другому сказать), как у Месси.
Обожаю такие голы! Когда-то в свое время играл, то практически всегда вот таким стилем. И прекрасно все получалось...
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+3
donnerwetter
Специально. Что бы не отправили в Аль-Динамо.
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+3
Mac_Gyver
Вот за такие вещи обожаю Ярмолу.
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+2
karimj
Трибуни практично пусті. Вболівальники флегматичні. 
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0
Вова Чертрогатый
короче аллаху акбар
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0
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