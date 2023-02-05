Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил свой очередной гол за команду «Аль-Айн», которую возглавляет Сергей Ребров.

«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» (4:1) в матче 15-го тура чемпионата ОАЭ по футболу.

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Андрей забил на 47-й минуте шикарный гол, дважды сыграв в стеночку с партнерами по команде (счет стал 3:1). Украинец был заменен на 76-й минуте игры.

Это 8-й гол Ярмоленко в 15 матчах, проведенных за «Аль-Айн» в чемпионате ОАЭ (еще 2 поединка он сыграл в кубке).

Для команды Сергея Реброва это 3-я победа подряд. «Аль-Айн» вышел на 4-е место (28 очков) с отставанием в 4 пункта от лидера («Аль-Ахли» Дубай).

Чемпионат ОАЭ по футболу

15-й тур, 5 февраля

Аль-Дафра – Аль-Айн – 1:4

Голы: Леонко, 8 – Эрик, 5, Лаба, 45+2, Ярмоленко, 46, Рахими, 56.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол

ФОТО. Ярмоленко радуется голу с партнерами по команде Аль-Айн