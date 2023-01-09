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09 января 2023, 07:30 | Обновлено 09 января 2023, 07:54
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Усик назван лучшим спортсменом года, победы Барсы, Ман Сити, камбэк Ромы

Главные новости за 8 января на Sport.ua

09 января 2023, 07:30 | Обновлено 09 января 2023, 07:54
350
0
Усик назван лучшим спортсменом года, победы Барсы, Ман Сити, камбэк Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 января.

1. Александр Усик – лучший спортсмен 2022 года в Украине!
Читатели Sport.ua определили лучшего спортсмена по итогам минувшего года

2A. Барселона в Мадриде обыграла Атлетико и стала единоличным лидером Ла Лиги
Победу каталонцам принес точный удар Дембеле

2B. Чемпионат был только разминкой. Манчестер Сити разбил Челси в Кубке Англии
Во второй раз за неделю футболисты Грэма Поттера проиграли команде Хосепа Гвардиолы

3A. Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Украинский хавбек отличился в матче против клуба «Ауд-Хеверле» Левен

3B. ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Не удивляет, что Роман получает мало игрового времени

4A. Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана
Рожер Ибаньес и Тэмми Абрахам спасли игру для команды Жозе Моуриньо

4B. Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Экс-вингер «Металлиста» и «Шахтера» объяснил, почему досрочно покинул стан «колорадос»

5A. Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
«Красные дьяволы» ввели ограничение по зарплатам игрокам в клубе

5B. Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
Очень спорный момент в концовке матча 1/32 финала Кубка Англии

6. Прометей победил Пршеров и снова возглавил чешскую Экстралигу
Подопечные Ивана Петкова выиграли свой 14-й матч в турнире

7A. Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
Не лучший этап для украинских биатлонистов

7B. Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте
Победу одержала сборная Норвегии

8A. Почему Чухаджян почти без шансов проиграл Эннису
Украинец мог отбоксировать лучше, но мало контратаковал

8B. Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
В американском Вашингтоне проходит шоу бокса с участием Джервонты Дэвиса

9A. Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Эктор Гарсия отказался от продолжения поединка против Танка после 8-го раунда

9B. Джервонта побил Гарсию. Впереди испытание Райаном Гарсией
Похоже, теперь ничто не помешает мегафайту

10A. 36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
Катерина Володько взяла трофей на 40-тысячнике в Таиланде

10B. Первый розыгрыш United Cup, непобедимый Джокович, успех Костюк и Володько
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Источник Sport.ua
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