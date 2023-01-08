Барселона в Мадриде обыграла Атлетико и стала единоличным лидером Ла Лиги

В центральном поединке 16 тура испанской Ла Лиги встретились «Атлетико» и «Барселона». Осечка «Реала», который проиграл накануне позволяла каталонцам в случае победы единолично возглавить турнирную таблицу.

Каталонцы активно начали встречу и быстрыми атаками доставляли немало проблем соперникам. Хозяева поля поначалу отвечали острыми контрвыпадами, но затем «блаугранас» крепко завладели территорией. Свое преимущество подопечные Хосепа Гвардиолы реализовали в середине первой половины матча. Педри совершил рывок к штрафной «Атлетико» и транзитом через Гави мяч был доставлен к Дембеле, который нанес точный удар.

Пропустив гол, «матрасники» сразу заиграли более агрессивно, в частности применяя активный прессинг. Едва не сравнял счет Хименес. Защитник головой пробил без шансов для тер Штегена, но мяч разминулся со штангой. Не попал в ворота и Молина, сделавший рывок по правому полуфлангу. А перед перерывом тер Штегену довелось демонстрировать свою реакцию, и голкипер сделал это блестяще, отбив удар Гризманна из центра штрафной.

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Второй тайм начался также с атак «Атлетико». Правда, по-настоящему голевых моментов у ворот гостей не было, а вскоре каталонцы снова завладели преимуществом. Активными действиями у «блаугранас» выделялся Дембеле, который своими рывками заставлял понервничать соперников.

Но счет не менялся, и огненной концовки каталонцам избежать не удалось. Градус матча накалился до предела, а Савич и Торрес, которые начали выяснять отношения, досрочно покинули поле. Вырвать ничью для хозяев мог Гризманн. Француз с линии вратарской пробил мимо голкипера, но свою команду спас Араухо.

«Барселона» одержала победу, и теперь на три очка опережает «галактикос». На этой неделе, кстати, каталонцы могут встретится с «Реалом». Оба испанских гранда проведут матчи Суперкубка Испании.

Чемпионат Испании. 16 тур.

«Атлетико» – «Барселона» – 0:1

Дембеле (22)

Корреа (79), Молина (85) – Араухо (56), Кристенсен (82), Рафинья (87)

Савич (92, неспортивное поведение) – Ф.Торрес (92, неспортивное поведение)

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилдо (Регилон, 81), Льоренте, Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбиа, 65), Карраско (Мората, 65), Феликс (Корреа, 73)

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде (Алонсо, 81), Ф. де Йонг (Кессье, 57), Бускетс (Роберто, 81), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ф.Торрес, 57)

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера

Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА