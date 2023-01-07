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Испания
07 января 2023, 12:20 | Обновлено 07 января 2023, 12:21
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0

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

Диего Симеоне попытается вставить палки в колеса каталонцам

07 января 2023, 12:20 | Обновлено 07 января 2023, 12:21
45
0
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
ФК Барселона

Центральный поединок 16-го тура испанской Ла Лиги состоится в воскресенье, 8 января в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»: «Атлетико» Мадрид примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Атлетико»

Неудачный летне-осенний отрезок нынешнего сезона лишил «Атлетико» Мадрид шансов на чемпионство в Ла Лиге. Да, впереди еще больше, чем половина сезона, но 11 очков отставания от «Барселоны» и «Реала» выглядят непреодолимым расстоянием. Тем не менее, команда Диего Симеоне умеет настраиваться на большие матчи, и это может оказать существенное влияние на чемпионскую гонку.

После паузы на чемпионат мира «Атлетико» Мадрид выглядит очень убедительно. «Матрасники» в Кубке Испании уверенно обыграли скромные «Арентейро» и «Овьедо», и в Ла Лиге справился с главным аутсайдером чемпионата, «Эльче». Теперь команду Диего Симеоне ждет намного более сложное испытание.

«Барселона»

После вылета из Лиги чемпионов Ла Лига стала безусловно главным турниром для «Барселоны» в нынешнем сезоне: победы в Лиге Европы или Кубке Испании – задачи второстепенные. Поэтому давление на Хави и его команду во второй части нынешнего сезона будет очень большое.

После паузы на ЧМ-2022 каталонцы выглядят неубедительно. В дерби с «Эспаньолом» «Барселона» потеряла очки (ничья 1:1), а в Кубке Испании лишь в овертайме в тяжелейшей борьбе обыграла 4:3 «Интерсити» из третьего дивизиона чемпионата Испании.

Учитывая неубедительные последние матчи, с «Атлетико» «Барселоне» будет очень непросто, тем более, что придется играть без Роберта Левандовски, который таки не сумел избежать дисквалификации. Единоличное лидерство в Ла Лиге «Барселона» потеряла еще в предыдущем туре, а потеря очков в матче с «Атлетико» может поставить команду Хави уже в роль догоняющей.

История встреч

На данный момент «Атлетико» и «Барселона» провели между собой 238 официальных матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне каталонцев – 106 побед против 76. Еще 56 матчей завершились вничью. Разница голов – 449 – 348 в пользу «Барселоны».

Прогноз на противостояние

После паузы на ЧМ «Атлетико» выглядел убедительнее, чем «Барселона», и команде Диего Симеоне по силам как минимум не проиграть каталонцам. Наша ставка – 1Х, коэффициент 1,64.

8 января, воскресенье

Атлетико Барселона
Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник Sport.ua
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