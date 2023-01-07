Атлетико Мадрид

В воскресенье, 8 января, состоится поединок 16 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

Каталонский клуб находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании: «блаугранас» набрали одинаковое количество очков с «Реалом». В прошлом туре «Барселона» прервала свою пятиматчевую победную серию, сыграв вничью с «Эспаньолом» (1:1). К очередному туру «матрасники» подошли на четвертой позиции. После трех неудачных матчей (2 поражения и ничья) команда Диего Симеоне неделю назад отпраздновала победу, обыграв «Эльче» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.