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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.12.2022, FT 2 : 0
Эльче
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Испания
30 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:35
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0

Мадридский Атлетико взял три очка в матче с Эльче и вошел в топ-3 Ла Лиги

29 декабря стартовал 15-й тур чемпионата Испании

30 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:35
26
0
Мадридский Атлетико взял три очка в матче с Эльче и вошел в топ-3 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялись стартовые матчи 15-го тура чемпионата Испании.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

В вечернем матче «Атлетико» обыграл «Эльче» (2:0) и вышел на третью позицию в Лиге 1.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (37), Реал (35), Атлетико (27), Реал Сосьедад (26), Атлетик (25), Бетис (25).

Ла Лига. 15-й тур

29 декабря

Жирона – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Кастельянос, 34 (пен), Сайс, 75 (пен) – Камельо, 2, Паласон, 62.

Бетис – Атлетик – 0:0

Атлетико – Эльче – 2:0

Голы: Жоау Фелиш, 56, Мората, 74

Турнирная таблица

Жирона – Райо Вальекано – 2:2

Бетис – Атлетик – 0:0

Атлетико – Эльче – 2:0

События матча

90’
Домингуш Кина (Эльче) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Атлетико Мадрид).
53’
Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
45’
Гонсало Верду (Эльче) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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