Мадридский Атлетико взял три очка в матче с Эльче и вошел в топ-3 Ла Лиги

29 декабря состоялись стартовые матчи 15-го тура чемпионата Испании.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

В вечернем матче «Атлетико» обыграл «Эльче» (2:0) и вышел на третью позицию в Лиге 1.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (37), Реал (35), Атлетико (27), Реал Сосьедад (26), Атлетик (25), Бетис (25).

Ла Лига. 15-й тур

29 декабря

Жирона – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Кастельянос, 34 (пен), Сайс, 75 (пен) – Камельо, 2, Паласон, 62.

Бетис – Атлетик – 0:0

Атлетико – Эльче – 2:0

Голы: Жоау Фелиш, 56, Мората, 74

Турнирная таблица

Жирона – Райо Вальекано – 2:2

Бетис – Атлетик – 0:0

Атлетико – Эльче – 2:0