Мадридский Атлетико взял три очка в матче с Эльче и вошел в топ-3 Ла Лиги
29 декабря стартовал 15-й тур чемпионата Испании
29 декабря состоялись стартовые матчи 15-го тура чемпионата Испании.
Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.
В вечернем матче «Атлетико» обыграл «Эльче» (2:0) и вышел на третью позицию в Лиге 1.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (37), Реал (35), Атлетико (27), Реал Сосьедад (26), Атлетик (25), Бетис (25).
Ла Лига. 15-й тур
29 декабря
Жирона – Райо Вальекано – 2:2
Голы: Кастельянос, 34 (пен), Сайс, 75 (пен) – Камельо, 2, Паласон, 62.
Бетис – Атлетик – 0:0
Атлетико – Эльче – 2:0
Голы: Жоау Фелиш, 56, Мората, 74
Турнирная таблица
Жирона – Райо Вальекано – 2:2
Бетис – Атлетик – 0:0
Атлетико – Эльче – 2:0
События матча
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