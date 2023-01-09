Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Барселона – 0:1. Победный мяч Дембеле. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.01.2023, FT 0 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 января 2023, 01:00 | Обновлено 09 января 2023, 01:47
128
0

Атлетико – Барселона – 0:1. Победный мяч Дембеле. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании

09 января 2023, 01:00 | Обновлено 09 января 2023, 01:47
128
0
Атлетико – Барселона – 0:1. Победный мяч Дембеле. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» в Мадриде обыграла «Атлетико» и стала единоличным лидером Ла Лиги.

Победу каталонцам принес точный удар Усмана Дембеле на 22-й минуте.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (41), Реал М (38), Реал Сосьедад (32), Бетис (28), Атлетико М, Вильярреал (по 27), Атлетик Б (25).

🏆 Ла Лига. 16-й тур

Атлетико – Барселона – 0:1

Гол: Дембеле, 22.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дембеле, 22 мин.

События матча

90’
Ферран Торрес (Барселона) получает красную карточку.
90’
Стефан Савич (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
По теме:
Милан – Рома – 2:2. Абрахам спас игру на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Барселона в Мадриде обыграла Атлетико и стала единоличным лидером Ла Лиги
Ман Сити – Челси – 4:0. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор матча
Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона Усман Дембеле видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Футбол | 08 января 2023, 17:08 9
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью

Экс-вингер «Металлиста» и «Шахтера» объяснил, почему досрочно покинул стан «колорадос»

Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Бокс | 08 января 2023, 08:40 3
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия

Эктор Гарсия отказался от продолжения поединка против Танка после 8-го раунда

Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»
Футбол | 08.01.2023, 17:39
Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»
Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Бокс | 08.01.2023, 07:35
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию
Футбол | 08.01.2023, 22:52
ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию
ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
07.01.2023, 12:40 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
08.01.2023, 08:56 8
Футбол
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
08.01.2023, 04:30 10
Футбол
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
07.01.2023, 18:55 5
Футбол
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 6
Теннис
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
08.01.2023, 15:15 1
Война
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
07.01.2023, 18:28 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности