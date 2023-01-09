08.01.2023, FT 0 : 1
Испания09 января 2023, 01:00 | Обновлено 09 января 2023, 01:47
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Атлетико – Барселона – 0:1. Победный мяч Дембеле. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании
09 января 2023, 01:00 | Обновлено 09 января 2023, 01:47
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Каталонская «Барселона» в Мадриде обыграла «Атлетико» и стала единоличным лидером Ла Лиги.
Победу каталонцам принес точный удар Усмана Дембеле на 22-й минуте.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (41), Реал М (38), Реал Сосьедад (32), Бетис (28), Атлетико М, Вильярреал (по 27), Атлетик Б (25).
🏆 Ла Лига. 16-й тур
Атлетико – Барселона – 0:1
Гол: Дембеле, 22.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дембеле, 22 мин.
События матча
90’
Ферран Торрес (Барселона) получает красную карточку.
90’
Стефан Савич (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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