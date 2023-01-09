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09 января 2023, 04:30 | Обновлено 09 января 2023, 05:10
84
0

ХАВИ: «Мы взяли три золотых очка, причем без важного игрока – Левандовски»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Атлетико»

09 января 2023, 04:30 | Обновлено 09 января 2023, 05:10
84
0
ХАВИ: «Мы взяли три золотых очка, причем без важного игрока – Левандовски»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги:

«Игра была под нашим контролем. У нас было преимущество. Мы взяли три золотых очка. Соперник нас давил, но мы выдержали и сыграли в защите на ноль. Таков спорт. Сегодня, не показав хорошую игру, мы набрали три очка.

Это не просто три очка, они придают боевой дух и огромную уверенность. Мы страдали, но были командой и семьей. Мы не сыграли идеально, как это было в матчах с «Эспаньолом» и «Интерсити». Но мы стали лидерами и претендуем на чемпионство.

При изменении игровой системы футболисты чувствуют себя не совсем комфортно. Сегодня мы играли по схеме 3–4–3, чтобы было удобнее. Я думал, что это позволит нам больше владеть мячом. Но потом «Атлетико» прессинговал нас. Это важная победа, причем без Роберта Левандовски, который для нас является ключевым игроком».

Форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски пропускал игру, поскольку дисквалифицирован на три матча.

События матча

90’
Ферран Торрес (Барселона) получает красную карточку.
90’
Стефан Савич (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона Хави Роберт Левандовски
Источник AS
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