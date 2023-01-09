ХАВИ: «Мы взяли три золотых очка, причем без важного игрока – Левандовски»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги:

«Игра была под нашим контролем. У нас было преимущество. Мы взяли три золотых очка. Соперник нас давил, но мы выдержали и сыграли в защите на ноль. Таков спорт. Сегодня, не показав хорошую игру, мы набрали три очка.

Это не просто три очка, они придают боевой дух и огромную уверенность. Мы страдали, но были командой и семьей. Мы не сыграли идеально, как это было в матчах с «Эспаньолом» и «Интерсити». Но мы стали лидерами и претендуем на чемпионство.

При изменении игровой системы футболисты чувствуют себя не совсем комфортно. Сегодня мы играли по схеме 3–4–3, чтобы было удобнее. Я думал, что это позволит нам больше владеть мячом. Но потом «Атлетико» прессинговал нас. Это важная победа, причем без Роберта Левандовски, который для нас является ключевым игроком».

Форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски пропускал игру, поскольку дисквалифицирован на три матча.