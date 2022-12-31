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31 декабря 2022, 17:08 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:13
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0

Барселона не удержала победу над Эспаньолом

В чемпионате Испании состоялось каталонское дерби

31 декабря 2022, 17:08 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:13
205
0
Барселона не удержала победу над Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 декабря, на «Камп Ноу» в матче 15-го тура испанской Ла Лиги отношения выяснили «Барселона» и «Эспаньол».

«Блауграна» на 7-й минуте усилиями Маркос Алонсо повела в счете, но до итоговой победы начатое не довела. На 73-й минуте с пенальти, который реализовал Хоселу, гости отыгрались – ничья 1:1.

Встречу земляки-соперники завершали в неполных составах. На 78-й минуте с поля был удален Альба в составе «Барселоны», а через две минуты у «Эспаньола» досрочно отдыхать отправился Винисиус Соуза.

В таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте с 38 очками, имея лучшие дополнительные показатели, чем у «Реала». «Эспаньол» занимает 16-ю позицию с 13 пунктами.

Чемпионат Испании. 15-й тур

Барселона – Эспаньол – 1:1

Голы: Алонсо, 7 (1:0). Хоселу, 73 пенальти (1:1).

Удалены: Альба, 78 – Винисиус Соуза, 80.

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Барселона Эспаньол Барселона - Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хоселу Маркос Алонсо
Источник Sport.ua
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