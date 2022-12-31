Испания31 декабря 2022, 17:29 |
81
0
Барселона – Эспаньол – 1:1. Каталонский мир. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
31 декабря 2022, 17:29 |
81
0
В субботу, 31 декабря, в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги на поле «Камп Ноу» отношения выяснили «Барселона» и «Эспаньол». Встреча завершилась вничью 1:1.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Чемпионат Испании. 15-й тур
Барселона – Эспаньол – 1:1
Голы: Алонсо, 7 (1:0). Хоселу, 73 пенальти (1:1).
Удалены: Альба, 78 – Винисиус Соуза, 80.
ГОЛ!!! Маркос Алонсо, 7 минута
ГОЛ!!! Хоселу, 73 минута (пенальти)
События матча
80’
Винисиус Соуза (Эспаньол) получает красную карточку.
78’
Хорди Альба (Барселона) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Эспаньол).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Барселона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2022, 16:43 0
Винисиус Тобиас хочет как можно лучше показать себя в стане мадридцев
Футбол | 31 декабря 2022, 15:45 0
Испанское издание подвело итоги 2022 года
Футбол | 31.12.2022, 01:08
Теннис | 31.12.2022, 10:10
Футбол | 30.12.2022, 20:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.12.2022, 13:30 25
30.12.2022, 12:45 4
29.12.2022, 18:04 1
31.12.2022, 12:15 7
29.12.2022, 20:12 7
29.12.2022, 20:35 23
29.12.2022, 22:41 2
30.12.2022, 14:37 9