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Чемпионат Испании
Барселона
31.12.2022, FT 1 : 1
Эспаньол
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Испания
31 декабря 2022, 17:29 |
81
0

Барселона – Эспаньол – 1:1. Каталонский мир. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

31 декабря 2022, 17:29 |
81
0
Барселона – Эспаньол – 1:1. Каталонский мир. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 декабря, в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги на поле «Камп Ноу» отношения выяснили «Барселона» и «Эспаньол». Встреча завершилась вничью 1:1.

Чемпионат Испании. 15-й тур

Барселона – Эспаньол – 1:1

Голы: Алонсо, 7 (1:0). Хоселу, 73 пенальти (1:1).

Удалены: Альба, 78 – Винисиус Соуза, 80.

ГОЛ!!! Маркос Алонсо, 7 минута

ГОЛ!!! Хоселу, 73 минута (пенальти)

События матча

80’
Винисиус Соуза (Эспаньол) получает красную карточку.
78’
Хорди Альба (Барселона) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Эспаньол).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Барселона).
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Источник Sport.ua
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