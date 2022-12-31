ХАВИ: «Лаос выпустил игру из-под контроля»

Сегодня «Барселона» сыграла вничью 1:1 с «Эспаньолом» в 15-м туре Ла Лиги. Арбитр матча Антонио Матеу Лаос показал 16 желтых и 2 красных карточки.

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал работу арбитра:

«Сегодня Лаос потерял контроль над игрой. Игра вышла из-под контроля. Лаос — судья, который спокойно принимает решения, но сегодня у него игра вышла из-под контроля, однако я ни в чем его не виню.

Вы спрашиваете меня о рефери, а я не могу его контролировать, он должен выйти и рассказать о своих решениях. Если бы Лаос сейчас выступал на пресс-конференции, я бы спросил его, почему игра вышла из-под контроля».