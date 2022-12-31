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  4. ХАВИ: «Лаос выпустил игру из-под контроля»
Испания
31 декабря 2022, 18:45 |
44
0

ХАВИ: «Лаос выпустил игру из-под контроля»

Тренер «Барселоны» – о судействе в матче против «Эспаньола»

31 декабря 2022, 18:45 |
44
0
ХАВИ: «Лаос выпустил игру из-под контроля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Сегодня «Барселона» сыграла вничью 1:1 с «Эспаньолом» в 15-м туре Ла Лиги. Арбитр матча Антонио Матеу Лаос показал 16 желтых и 2 красных карточки.

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал работу арбитра:

«Сегодня Лаос потерял контроль над игрой. Игра вышла из-под контроля. Лаос — судья, который спокойно принимает решения, но сегодня у него игра вышла из-под контроля, однако я ни в чем его не виню.

Вы спрашиваете меня о рефери, а я не могу его контролировать, он должен выйти и рассказать о своих решениях. Если бы Лаос сейчас выступал на пресс-конференции, я бы спросил его, почему игра вышла из-под контроля».

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Барселона Хави Эспаньол Ла Лига Антонио Матеу Лаос
Источник Twitter
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