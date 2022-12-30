В субботу, 31 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч пятнадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонские «Барселона» и «Эспаньол». Стартовый свисток арбитра Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Барселона



Каталонская «Барселона» ушла на вынужденную паузу в клубному футболе, связанную с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре, на первой строчке турнирной таблицы, однако в последний день уходящего года успеет вернуться на наши телеэкраны для продолжения триумфального шествия. И пусть далеко не все из задуманного на данный момент удается реализовать Хави во главе родного клуба, однако мелкими шагами «блаугранас» все-таки продвигаются к успеху в условиях уже поднадоевшего финансового кризиса. Вместо Лиги чемпионов УЕФА, будущей весной у «Барсы» будет более скромная Лига Европы, поэтому она может уверенно продвигаться к возвращению чемпионского титула.

Учитывая, что уже в середине января нам предстоит наблюдать за очередной попыткой каталонцев завоевать Суперкубок Испании, в ближайшие несколько недель календарь у команды Хави будет действительно сложным. Уже совсем скоро «Барселона» сыграет против «Атлетико» на выезде, где придется доказывать свою состоятельность. И в этом контексте важно заметить, что отнюдь не «матрасники» нынче имеют лучшую оборону в Ла Лиге. Впечатляющие пять пропущенных мячей, которые являются единственным одноразрядным показателем среди всех команд чемпионата, нельзя оставить без внимания. Более того – у «блаугранас» домашняя статистика находится на уровне 17:0 в шести победных и одном ничейном матче, поэтому гостям на «Камп Ноу» точно не рады. Тем более, когда те имеют настолько принципиальный статус регионального соперников.

Эспаньол



Глубина конфликта между «Барселоной» и «Эспаньолом» выходит далеко за пределы исключительно спортивного соперничества или борьбы за влияние в регионе. Эта баталия скорее про политические взгляды представителей обеих команд и их отношение к испанской короне, различие в чем можно легко отследить даже по эмблемам клубов. Однако в нынешней ситуации говорить о какой-либо конкуренции между коллективами Хави и Диего Мартинеса в турнирной таблице вообще не приходится. «Эспаньол» вернулся в «элитный» дивизион годом ранее, занял итоговую 14 строчку, а сейчас так и вовсе занимает 16 место всего с 12 добытыми балами. При этом выездная форма у «попугаев» опережает домашние матчи на два балла.

Примечательно, что даже при таких посредственных выступлениях «Эспаньол» все равно пытается каждый раз навязывать борьбу принципиальным соперникам. К примеру, в феврале этого года команда под руководством Висенте Морено добыла ничью в игре против «Барселоны» на своем поле (2:2), однако на «Камп Ноу» последний раз побеждала в официальной игре еще в конце 2009 года. Примечательно впереди у «Эспаньола» по календарю будут идти далеко не самые сильные соперники, поэтому положение дел команды еще можно исправить к лучшему. Трансферное окно, которое вот-вот откроется, также должно помочь этому достаточно скромному в финансовом плане коллективу.

Ориентировочные составы



«Барселона»: тер Штеген – Алонсо, Гарсия, Кунде, Бальде – де Йонг, Бускетс, Педри – Дембеле, Левандовски, Рафинья.

«Эспаньол»: Лекомт – Оливан, Калеро, Кабрера, Хиль – Соуза, Меламед – Пуадо, Дардер, Брайтвейт – Хоселу.

Не сыграют: Араухо, Кессье, Роберто – Санчес, Баре, Гомес, Гори, Педроса.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей принципиальной игре команда Хави придет к успеху. Нашей ставкой будет позиция – Победа «Барселоны» с разницей 1-2 мяча с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

31 декабря, суббота