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  4. Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Бразилия
08 января 2023, 17:08 |
1306
7

Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью

Экс-вингер «Металлиста» и «Шахтера» объяснил, почему досрочно покинул стан «колорадос»

08 января 2023, 17:08 |
1306
7
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Instagram. Тайсон

34-летний бывший полузащитник «Металлиста» и «Шахтера» Тайсон, который накануне расторг контракт с «Интернасьоналом», в интервью прессе заявил, что боссы бразильского клуба повели себя крайне непорядочно, что и стало одной из причин такого бесславного завершения сотрудничества между опытным футболистом и «колорадос».

«Я не хочу его видеть [президента «Интернасьонала» Алессандро Барселлоса] даже во всем золотом передо мной. У меня была хорошая зарплата, хороший контракт в «Шахтере», и он каждый день звонил мне, чтобы я вернулся. В итоге я разорвал контракт в Украине, оставил вагон денег, чтобы приехать сюда и все завершилось таким ко мне отношением. Мужик, да я жил этим, я был фанатом на поле! Больше всего я хотел в этом году стать чемпионом. Я сказал парням, если они захотят, то пусть понизят мне зарплату, пусть они это сделают. Я был готов к этому, и к тому, чтобы бороться за место стартовом составе. Но они не захотели этого, а я не буду так сильно унижать себя», - сказал бразилец.

Также Тайсон заявил, что в «Интернасьонале» регулярно не выплачивались обещанные надбавки техническому и обслуживающему персоналу.

«Я ушел оттуда и попросил их позаботиться о гардеробщиках и массажистках. Сеу Джентил, гардеробщик, работает там уже 40 лет. У этих людей не было ни копейки призовых. Мы, футболисты, были теми, кто платил им бонусы. Я вычитал эти суммы из своей зарплаты, чтобы отдать им. Возможно, многие сейчас не поверят тому, что я говорю, но это так», - добавил Тайсон.

Наконец, экс-вингер «Шахтера» поведал еще одну любопытную историю. Оказывается, футболисты не получали деньги за реализацию своих маркетинговых прав на протяжении трех месяцев. Это привело к забастовке, когда игроки пропустили одну из утренних тренировок. В итоге руководство собрало пресс-конференцию, на которой объявило, что Тайсон являлся лидером «бунта», а президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос не стал защищать опытного игрока.

«Они возложили все на меня. В раздевалке сидело 33 игрока и все говорили, что не собираются тренироваться, но все было приписано Тайсону. У президента не хватило смелости сказать на пресс-конференции, что это не так. Ребята подставили меня, как ребенка. Все выглядело так, что я это сделал. Могу сказать с сожалением, но когда я тренируюсь с третьеразрядниками, лучше закончить», - подвел черту 34-летний футболист.

Ранее сообщалось, что Тайсон близок к подписанию полуторалетнего контракта с греческим клубом ПАОК, который тренирует Разван Луческу.

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Тайсон Интернасьонал Алессандро Барселлос скандал выбор редакции трансферы чемпионат Бразилии по футболу
Источник UOL Esporte
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Комментарии 7
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BARA.bass
Наконец-то у этого умнику корону сбили с головы. Теперь пусть поплачет как ему было хорошо в Украине и про вагоны денег, он думал что везде так будут с ним носится...
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+6
Dfs2262ar
Постійно ниє! У шахтарі - нив! І тут також! Ти й далі будеш нити?
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+3
Міш Міш
Що знову ридав, як сучка через "рассизм" ?
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+1
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Metalist1925
Данєтская звичка нить залишилась 
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0
BekXan
Ти лайно стільки бруду вилив на країну і чемпіонат в тому числі і на Шахтар який тобі забезпечив все,постійно скиглив.І зараз ти отримав те що заслуговуєшь ти лайно як людина !
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0
GloryUkraine
Навіть в рідній Бразилії, в рідному Інтерсьоналі послали Тайсонв.
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0
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