ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс

В матче чемпионата Бельгии украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук мог забивать при счете 2:1 в пользу соперника, но игрок не использовал верный шанс. Даже в створ ворот не попал.

«Генк» в итоге выиграл 3:1 и упрочил лидерство.

Яремчук летом стал рекордным трансфером клуба, но пока что не может снова стать своим в чемпионате Бельгии.