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  4. ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Бельгия
08 января 2023, 17:15 |
1192
4

ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс

Не удивляет, что Роман получает мало игрового времени

08 января 2023, 17:15 |
1192
4
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Бельгии украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук мог забивать при счете 2:1 в пользу соперника, но игрок не использовал верный шанс. Даже в створ ворот не попал.

«Генк» в итоге выиграл 3:1 и упрочил лидерство.

Яремчук летом стал рекордным трансфером клуба, но пока что не может снова стать своим в чемпионате Бельгии.

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Роман Яремчук Брюгге чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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Ostrov Khortitsa
теперь понятно почему сидел и сидит на банке
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+6
igor shmuylo
Если он деревянный тоието навсегда . Не забивать в пустые ворота . Вот его придел и дальше только конец карьеры. Он него вовремя избавилась бенфика .  
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+2
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Nick.Grabowski
Бенфіка ще отримала якісь бонуси від Брюгге?
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0
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