Бельгия08 января 2023, 17:15 |
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ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Не удивляет, что Роман получает мало игрового времени
08 января 2023, 17:15 |
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В матче чемпионата Бельгии украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук мог забивать при счете 2:1 в пользу соперника, но игрок не использовал верный шанс. Даже в створ ворот не попал.
«Генк» в итоге выиграл 3:1 и упрочил лидерство.
Яремчук летом стал рекордным трансфером клуба, но пока что не может снова стать своим в чемпионате Бельгии.
Дуже жаль, Ромчика #Yaremchuk ! І так мало грає за #ClubBrugge , так ще й не забиває отакий момент! pic.twitter.com/Kexj8DBdVE— Дай Пас (@_Day_pass) January 8, 2023
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Комментарии 4
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теперь понятно почему сидел и сидит на банке
Если он деревянный тоието навсегда . Не забивать в пустые ворота . Вот его придел и дальше только конец карьеры. Он него вовремя избавилась бенфика .
Показать Скрыть 1 ответ
Бенфіка ще отримала якісь бонуси від Брюгге?
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