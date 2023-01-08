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  4. Выход Яремчука не помог. Новый тренер Брюгге начал с поражения
Бельгия
08 января 2023, 16:25 |
966
10

Выход Яремчука не помог. Новый тренер Брюгге начал с поражения

Скотт Паркер стартовал с неудачи

08 января 2023, 16:25 |
966
10
Выход Яремчука не помог. Новый тренер Брюгге начал с поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брюгге» в первом матче года в чемпионате Бельгии не сумел справиться с лидером «Генком», который выиграл со счетом 3:1.

Команде Эдуарда Соболя и Романа Яремчука не помог тот факт, что с командой теперь работает новый тренер Скотт Паркер.

Соболь провел матч в запасе, а Яремчук вышел на поле на 61-й минуте, однако за полчаса не сумел отметиться результативными действиями.

«Брюгге» теперь отстает от лидера на 15 очков.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

Генк - Брюгге 3:1
Голы: Куэста, 25, Онуачу, 67, Хейнен, 81 - Ванакен, 21

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Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Генк
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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romanchik.8409
Ну так и напишите какой момент он запорол при счёте 1-2..Бревно.. Поэтому и не играет 
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Gargantua
удивительно как стремительно развалился Брюгге. Еще полгода назад были на голову выше всех. Да еще и рекордные трансферы.
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