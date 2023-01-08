Выход Яремчука не помог. Новый тренер Брюгге начал с поражения
Скотт Паркер стартовал с неудачи
«Брюгге» в первом матче года в чемпионате Бельгии не сумел справиться с лидером «Генком», который выиграл со счетом 3:1.
Команде Эдуарда Соболя и Романа Яремчука не помог тот факт, что с командой теперь работает новый тренер Скотт Паркер.
Соболь провел матч в запасе, а Яремчук вышел на поле на 61-й минуте, однако за полчаса не сумел отметиться результативными действиями.
«Брюгге» теперь отстает от лидера на 15 очков.
Чемпионат Бельгии. 19-й тур
Генк - Брюгге 3:1
Голы: Куэста, 25, Онуачу, 67, Хейнен, 81 - Ванакен, 21
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