Выход Яремчука не помог. Новый тренер Брюгге начал с поражения

«Брюгге» в первом матче года в чемпионате Бельгии не сумел справиться с лидером «Генком», который выиграл со счетом 3:1.

Команде Эдуарда Соболя и Романа Яремчука не помог тот факт, что с командой теперь работает новый тренер Скотт Паркер.

Соболь провел матч в запасе, а Яремчук вышел на поле на 61-й минуте, однако за полчаса не сумел отметиться результативными действиями.

«Брюгге» теперь отстает от лидера на 15 очков.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

Генк - Брюгге 3:1

Голы: Куэста, 25, Онуачу, 67, Хейнен, 81 - Ванакен, 21