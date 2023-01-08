Бельгия08 января 2023, 14:17 |
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Тренер новый, ситуация старая. Яремчук и Соболь остались в запасе Брюгге
Украинцы начнут топ-матч в запасе
08 января 2023, 14:17 |
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Сегодня «Брюгге» проведет первый матч года, который станет первым и для нового наставника команды Скотта Паркера.
К сожалению, на топ-матч чемпионата против «Генка» новый тренер команды не выпустил в основе ни защитника Эдуарда Соболя, ни форварда Романа Яремчука.
Оба в последнее время не пользовались доверием и прошлого наставника.
«Генк» лидирует в чемпионате Бельгии, а «Брюгге» идет на 4-й позиции.
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