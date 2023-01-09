Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Бельгия
09 января 2023, 07:20 | Обновлено 09 января 2023, 08:07
888
0

Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука

Скотт Паркер считает, что на Романа пас можно было и не давать

09 января 2023, 07:20 | Обновлено 09 января 2023, 08:07
888
0
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер отреагировал на невероятный нереализованный момент Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии против «Генка» (1:3).

Отметим, что украинец мог забивать при счете 2:1 в пользу соперника, но не использовал верный шанс после паса Матса Ритса.

«Матс решил отдать пас, когда мог самостоятельно пробить лучшее. В то же время, если бы Яремчук забил, мы бы сейчас это не обсуждали», – сказал Паркер.

Яремчук летом стал рекордным трансфером клуба, но пока не может снова стать своим в чемпионате Бельгии.

По теме:
Атлетико – Барселона – 0:1. Победный мяч Дембеле. Видео гола и обзор
Милан – Рома – 2:2. Абрахам спас игру на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Брюгге курьезы чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук видео голов и обзор Генк Скотт Паркер
Источник ФК Брюгге
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона в Мадриде обыграла Атлетико и стала единоличным лидером Ла Лиги
Футбол | 08 января 2023, 23:58 1
Барселона в Мадриде обыграла Атлетико и стала единоличным лидером Ла Лиги
Барселона в Мадриде обыграла Атлетико и стала единоличным лидером Ла Лиги

Победу каталонцам принес точный удар Дембеле

Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте
Биатлон | 08 января 2023, 13:43 5
Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте
Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте

Победу одержала сборная Норвегии

ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Теннис | 08.01.2023, 18:08
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Усик назван лучшим спортсменом года, победы Барсы, Ман Сити, камбэк Ромы
Футбол | 09.01.2023, 07:30
Усик назван лучшим спортсменом года, победы Барсы, Ман Сити, камбэк Ромы
Усик назван лучшим спортсменом года, победы Барсы, Ман Сити, камбэк Ромы
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Футбол | 08.01.2023, 17:15
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 18
Футбол
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 6
Теннис
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
07.01.2023, 21:55 4
Футбол
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
08.01.2023, 16:10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
07.01.2023, 16:28 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности