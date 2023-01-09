Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер отреагировал на невероятный нереализованный момент Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии против «Генка» (1:3).

Отметим, что украинец мог забивать при счете 2:1 в пользу соперника, но не использовал верный шанс после паса Матса Ритса.

«Матс решил отдать пас, когда мог самостоятельно пробить лучшее. В то же время, если бы Яремчук забил, мы бы сейчас это не обсуждали», – сказал Паркер.

Яремчук летом стал рекордным трансфером клуба, но пока не может снова стать своим в чемпионате Бельгии.