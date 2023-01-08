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  4. Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Англия
08 января 2023, 04:49 |
219
0

Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо

«Красные дьяволы» ввели ограничение по зарплатам игрокам в клубе

08 января 2023, 04:49 |
219
0
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Twitter. Криштиану Роналду

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» ввело новое правило по ограничению зарплат игрокам в клубе.

Это нововведение назвали «правилом Роналду». Теперь максимальная зарплата футболистов в «МЮ» будет составлять 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что зарплата Криштиану в «МЮ» составляла около 575 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас первым, кто пострадает, станет Давид Де Хеа. Его заработная плата составляет 425 тысяч фунтов в неделю.

К слову, Роналду покинул команду в ноябре 2022 года.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Давид Де Хеа зарплаты
Источник Daily Mail
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