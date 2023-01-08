Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» ввело новое правило по ограничению зарплат игрокам в клубе.

Это нововведение назвали «правилом Роналду». Теперь максимальная зарплата футболистов в «МЮ» будет составлять 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что зарплата Криштиану в «МЮ» составляла около 575 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас первым, кто пострадает, станет Давид Де Хеа. Его заработная плата составляет 425 тысяч фунтов в неделю.

К слову, Роналду покинул команду в ноябре 2022 года.