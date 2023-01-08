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Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
08.01.2023, FT 2 : 3
Кортрейк
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Бельгия
08 января 2023, 23:59 | Обновлено 09 января 2023, 00:21
282
0

Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии

Украинский хавбек отличился в матче против клуба «Ауд-Хеверле» Левен

08 января 2023, 23:59 | Обновлено 09 января 2023, 00:21
282
0
Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Украинский хавбек Алексей Сыч забил за «Кортрейк» свой первый гол в чемпионате Бельгии.

Полузащитник вышел в основном составе отличился в матче «Кортрейка» против клуба «Ауд-Хеверле» Левен.

Сыч в начале второго тайма вывел команду гостей вперед (2:1), и затем «Кортрейк» выиграл матч (3:2).

«Кортрейк» имеет 18 очков и идет на 15-й позиции в турнире.

Чемпионат Бельгии

19-й тур, 8 января

Ауд-Хеверле Левен – Кортрейк – 2:3

Голы: Аль-Тамари, 9, Патрис, 76 – Авенатти, 43, 90+2, Сыч, 51.

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Алексей Сыч Кортрейк Ауд-Хеверле Левен
Источник Sport.ua
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