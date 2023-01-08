Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Украинский хавбек отличился в матче против клуба «Ауд-Хеверле» Левен
Украинский хавбек Алексей Сыч забил за «Кортрейк» свой первый гол в чемпионате Бельгии.
Полузащитник вышел в основном составе отличился в матче «Кортрейка» против клуба «Ауд-Хеверле» Левен.
Сыч в начале второго тайма вывел команду гостей вперед (2:1), и затем «Кортрейк» выиграл матч (3:2).
«Кортрейк» имеет 18 очков и идет на 15-й позиции в турнире.
Чемпионат Бельгии
19-й тур, 8 января
Ауд-Хеверле Левен – Кортрейк – 2:3
Голы: Аль-Тамари, 9, Патрис, 76 – Авенатти, 43, 90+2, Сыч, 51.
Турнирная таблица
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