Украинский хавбек Алексей Сыч забил за «Кортрейк» свой первый гол в чемпионате Бельгии.

Полузащитник вышел в основном составе отличился в матче «Кортрейка» против клуба «Ауд-Хеверле» Левен.

Сыч в начале второго тайма вывел команду гостей вперед (2:1), и затем «Кортрейк» выиграл матч (3:2).

«Кортрейк» имеет 18 очков и идет на 15-й позиции в турнире.

Чемпионат Бельгии

19-й тур, 8 января

Ауд-Хеверле Левен – Кортрейк – 2:3

Голы: Аль-Тамари, 9, Патрис, 76 – Авенатти, 43, 90+2, Сыч, 51.

Турнирная таблица