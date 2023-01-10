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Бельгия
10 января 2023, 09:24 | Обновлено 10 января 2023, 09:25
377
0

ВИДЕО. Первый гол Сыча за Кортрейк

Алексей забил команде «Ауд-Хеверле» Левен

10 января 2023, 09:24 | Обновлено 10 января 2023, 09:25
377
0
ВИДЕО. Первый гол Сыча за Кортрейк
ФК Кортрейк. Алексей Сыч

8 января украинский хавбек Алексей Сыч забил за «Кортрейк» свой первый гол в чемпионате Бельгии.

Полузащитник вышел в основном составе и отличился в матче «Кортрейка» против клуба «Ауд-Хеверле» Левен.

Сыч в начале второго тайма вывел команду гостей вперед (2:1), и затем «Кортрейк» выиграл матч (3:2). Сыч также отдал голевую передачу на 43-й минуте.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

«Ауд-Хеверле Левен» – «Кортрейк» – 2:3
Голы: Аль-Тамари, 9, Патрис, 76 – Авенатти, 43, 90+2, Сыч, 51.

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Источник Sport.ua
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