Бельгия10 января 2023, 09:24 | Обновлено 10 января 2023, 09:25
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ВИДЕО. Первый гол Сыча за Кортрейк
Алексей забил команде «Ауд-Хеверле» Левен
10 января 2023, 09:24 | Обновлено 10 января 2023, 09:25
377
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8 января украинский хавбек Алексей Сыч забил за «Кортрейк» свой первый гол в чемпионате Бельгии.
Полузащитник вышел в основном составе и отличился в матче «Кортрейка» против клуба «Ауд-Хеверле» Левен.
Сыч в начале второго тайма вывел команду гостей вперед (2:1), и затем «Кортрейк» выиграл матч (3:2). Сыч также отдал голевую передачу на 43-й минуте.
Чемпионат Бельгии. 19-й тур
«Ауд-Хеверле Левен» – «Кортрейк» – 2:3
Голы: Аль-Тамари, 9, Патрис, 76 – Авенатти, 43, 90+2, Сыч, 51.
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