Алексей СЫЧ: «Давно мечтал об этом голе»

Украинец Алексей Сыч поделился эмоциями от гола в матче чемпионата Бельгии против клуба «Ауд-Хеверле» Левен (3:2). Для 21-летнего полузащитника этот гол стал премьерным в бельгийском чемпионате.

– После окончания игры зашел в раздевалку, а в телефоне куча смс-сообщений, звонков. Из «Руха» тоже много писали: и персонал, и ребята. На следующий день проснулся, а с утра также куча сообщений. Очень приятно.

– Вспомни игру и свой момент с голом и ассистом. Как все это произошло?

– Это очень эмоциональный для меня момент. Скажу честно – я давно мечтал об этом голе. Он первый в моей клубной карьере, ведь за «Рух» и «Карпаты» я не забивал. Этот гол стал для меня ориентиром, чтобы я достигал еще больших целей. Буду стараться и дальше, чтобы это был не последний мой забитый мяч, а началом для дальнейших свершений.

– Что после игры тебе сказал главный тренер?

– Он поздравил меня с первым голом и сказал, что я молодец и для 21-летнего парня этот гол очень важен, да еще и в столь серьезном чемпионате. Партнеры по команде тоже меня поздравили.

– В «Кортрейке» недавно сменился главный тренер. Вместо хорвата Аднана Кустовича пришел немец Берндт Шторк. Расскажи, что изменилось с приходом нового тренера?

– Мы сразу выиграли три игры. Обыграли «Левен» в Кубке Бельгии, чемпионате и лидера Лиги Жюпиле – «Генк». При новом тренере я могу выделить две вещи – железная дисциплина и тактика. Теперь каждый футболист понимает, что от него требуется на поле. Шторк – очень требовательный тренер и делает акцент на победу в каждом матче. Перед ним стоит цель – чтобы «Кортрейк» не был в зоне вылета. Пока он справляется с этой задачей.