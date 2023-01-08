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Чемпионат Италии
Милан
08.01.2023, FT 2 : 2
Рома
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Италия
08 января 2023, 23:44 | Обновлено 09 января 2023, 00:52
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Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана

Рожер Ибаньес и Тэмми Абрахам спасли игру для команды Жозе Моуриньо

08 января 2023, 23:44 | Обновлено 09 января 2023, 00:52
960
0
Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

​8 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Милан» и «Рома».

Римский клуб совершил мегакамбэк, отыграв два мяча в концовке игры на «Сан-Сиро» (2:2).

Рожер Ибаньес и Тэмми Абрахам спасли игру для команды Жозе Моуриньо.

Лидеры Серии A: Наполи (44), Ювентус, Милан (по 37), Интер (34), Лацио, Рома (по 31), Аталанта (28).

Серия A. 17-й тур

Милан – Рома – 2:2

Голы: Калулу, 30, Побега, 77 – Ибаньес, 87, Абрахам, 90+4.

Милан: Татарушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Рафаэл Леау.

Рома: Руй Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.

Предупреждения: Челик (9), Манчини (9), Рафаэл Леау (26), Залевски (30), Дзаньоло (45), Беннасер (62), Томори (68), Тонали (72), Рожер (82), Матич (90), Абрахам (90).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Калулу, 30 мин.

ГОЛ! 2:0. Побега, 77 мин.

ГОЛ! 2:1. Ибаньес, 87 мин.

ГОЛ! 2:2. Абрахам, 90+4 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Рома).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Милан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Pierre Kalulu (Милан).
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Рожер Ибаньес Тэмми Абрахам Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Рома Жозе Моуриньо Пьер Калулу Томмазо Побега
Источник Sport.ua
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