Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана
Рожер Ибаньес и Тэмми Абрахам спасли игру для команды Жозе Моуриньо
8 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Милан» и «Рома».
Римский клуб совершил мегакамбэк, отыграв два мяча в концовке игры на «Сан-Сиро» (2:2).
Рожер Ибаньес и Тэмми Абрахам спасли игру для команды Жозе Моуриньо.
Лидеры Серии A: Наполи (44), Ювентус, Милан (по 37), Интер (34), Лацио, Рома (по 31), Аталанта (28).
Серия A. 17-й тур
Милан – Рома – 2:2
Голы: Калулу, 30, Побега, 77 – Ибаньес, 87, Абрахам, 90+4.
Милан: Татарушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Рафаэл Леау.
Рома: Руй Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.
Предупреждения: Челик (9), Манчини (9), Рафаэл Леау (26), Залевски (30), Дзаньоло (45), Беннасер (62), Томори (68), Тонали (72), Рожер (82), Матич (90), Абрахам (90).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Калулу, 30 мин.
ГОЛ! 2:0. Побега, 77 мин.
ГОЛ! 2:1. Ибаньес, 87 мин.
ГОЛ! 2:2. Абрахам, 90+4 мин.
События матча
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