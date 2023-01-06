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Италия
06 января 2023, 20:05 | Обновлено 06 января 2023, 21:16
207
0

Милан - Рома. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Италии

06 января 2023, 20:05 | Обновлено 06 января 2023, 21:16
207
0
Милан - Рома. Прогноз и анонс на матч

8 января на «Сан-Сиро» пройдет матч 17-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Ромой». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

«Милан»

Клуб в прошлом сезоне смог оформить «скудетто». Стефано Пиоли (а все помнят, что он был только временщиком - назначили, ведь затянулись переговоры с Ральфом Рангником) не с первой попытки, но взял 1-е место. Но, как часто бывает, удержаться на вершине всегда сложнее, чем забраться на нее. В целом, «красно-черные» проводят неплохой сезон. В Лиге Чемпионов, например, получилось, в отличие от прошлого розыгрыша, выйти в плей-офф. Да и в Кальчо выиграно было на летне-осеннем отрезке 2/3 матчей, 10 из 15, и набрано весомые 33 очка. Но сейчас в Италии доминирует «Наполи» с почти идеальной статистикой. Впрочем, гонка все равно продолжается. Тем более что конкурент в среду не выиграл, а сама команда оформила 2-1 с «Салернитаной».

«Рома»

Команда хочет подтвердить свои немалые амбиции на деле. То есть вернуться наконец-то в Лигу чемпионов. Это не получается уже давно. Переманенный из донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека «спалил» 2 попытки, но его потолком было сохранение места в зоне еврокубков. Но и его более статусный земляк, Моуринью, не смог забраться в квартет лидеров Серии А с 1-й попытки - и выручила только компенсация в виде победы в Лиге конференций. Летом «джалоросси», не особенно тратя, неплохо усилился звездами во главе с Пауло Дибалой. Но все равно показывает скромные результаты. Новый год столичные «волки» встретили аж на 7-й позиции, выиграв только 8 матчей из 15 в Кальчо - явно ждали не такого. После паузы взяли 3 очка с «Болоньей», но при этом, быстро забив, «волки» в основном дальше отбивались.

Статистика личных встреч

В 9 последних поединках у «Ромы» только 1 победа. «Милан» за это время выиграл 6 раз, в том числе во всех 3 крайних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у столичных гостей небольшие шансы на успех. Тоже верим в победу мотивированного «Милана» с коэффициентом - 1,909 от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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