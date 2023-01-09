Милан – Рома – 2:2. Абрахам спас игру на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии
8 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Милан» и «Рома».
Римский клуб совершил мегакамбэк, отыграв два мяча в концовке игры на «Сан-Сиро» (2:2).
Рожер Ибаньес (87 мин) и Тэмми Абрахам (90+4 мин) спасли игру для команды Жозе Моуриньо.
Серия A. 17-й тур
Милан – Рома – 2:2
Голы: Калулу, 30, Побега, 77 – Ибаньес, 87, Абрахам, 90+4.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Калулу, 30 мин.
ГОЛ! 2:0. Побега, 77 мин.
ГОЛ! 2:1. Ибаньес, 87 мин.
ГОЛ! 2:2. Абрахам, 90+4 мин.
События матча
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