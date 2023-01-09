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Чемпионат Италии
Милан
08.01.2023, FT 2 : 2
Рома
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Италия
09 января 2023, 00:43 | Обновлено 09 января 2023, 00:56
39
0

Милан – Рома – 2:2. Абрахам спас игру на 90+4 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии

09 января 2023, 00:43 | Обновлено 09 января 2023, 00:56
39
0
Милан – Рома – 2:2. Абрахам спас игру на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

​8 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Милан» и «Рома».

Римский клуб совершил мегакамбэк, отыграв два мяча в концовке игры на «Сан-Сиро» (2:2).

Рожер Ибаньес (87 мин) и Тэмми Абрахам (90+4 мин) спасли игру для команды Жозе Моуриньо.

Серия A. 17-й тур

Милан – Рома – 2:2

Голы: Калулу, 30, Побега, 77 – Ибаньес, 87, Абрахам, 90+4.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Калулу, 30 мин.

ГОЛ! 2:0. Побега, 77 мин.

ГОЛ! 2:1. Ибаньес, 87 мин.

ГОЛ! 2:2. Абрахам, 90+4 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Рома).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Милан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Pierre Kalulu (Милан).
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Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо Тэмми Абрахам Милан - Рома Рожер Ибаньес Томмазо Побега Пьер Калулу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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