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11 ноября 2022, 07:35 | Обновлено 11 ноября 2022, 07:42
296
0

Четкая победа Динамо, первый гол Лонвейка, оккупанты сваливают из Херсона

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

11 ноября 2022, 07:35 | Обновлено 11 ноября 2022, 07:42
296
0
Четкая победа Динамо, первый гол Лонвейка, оккупанты сваливают из Херсона
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 ноября.

1. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
«Ингулец» и «Черноморец» одержали первые победы, но остаются аутсайдерами

2. С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
Бело-синие не удержали разгромный счет, пропустив от своего воспитанника

3. Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой
Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей принесли победу МЮ

4. Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Если пребывание фанов на трибунах не будет обосновано, клуб заплатит штраф

5. Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022
Фернанду Сантуш берет с собой 26 игроков

6. Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро
«Канониры» ждут ответа от «горняков»

7A. Первая победа в сезоне. Черноморец одолел Минай
Одесский клуб одержал первую победу в сезоне

7B. С чувством и по делу. Львов хладнокровно разобрался с Рухом
Львовское дерби осталось за командой Олега Дулуба

8. Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Удачный старт хоккейной сборной на товарищеском турнире

9. По Херсону путиным принято окончательное решение
Кремлевский карлик корчит из себя великого военного стратега

10. Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
О самом важном и интересном, что касается предстоящего мундиаля

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Источник Sport.ua
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