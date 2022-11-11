Четкая победа Динамо, первый гол Лонвейка, оккупанты сваливают из Херсона
Главные новости за 10 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 ноября.
1. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
«Ингулец» и «Черноморец» одержали первые победы, но остаются аутсайдерами
2. С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
Бело-синие не удержали разгромный счет, пропустив от своего воспитанника
3. Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой
Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей принесли победу МЮ
4. Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Если пребывание фанов на трибунах не будет обосновано, клуб заплатит штраф
5. Роналду едет в Катар. Португалия объявила заявку на ЧМ-2022
Фернанду Сантуш берет с собой 26 игроков
6. Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро
«Канониры» ждут ответа от «горняков»
7A. Первая победа в сезоне. Черноморец одолел Минай
Одесский клуб одержал первую победу в сезоне
7B. С чувством и по делу. Львов хладнокровно разобрался с Рухом
Львовское дерби осталось за командой Олега Дулуба
8. Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Удачный старт хоккейной сборной на товарищеском турнире
9. По Херсону путиным принято окончательное решение
Кремлевский карлик корчит из себя великого военного стратега
10. Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
О самом важном и интересном, что касается предстоящего мундиаля
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