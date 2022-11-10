Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой
Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей принесли победу МЮ
В матче 1/16 финала Кубка английской лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» (4:2).
Сначала команды обменялись голами. Олли Уоткинс вывел гостей вперед, Антони Марсьяль сравнял счет. На 61-й минуте случился автогол Диего Далота, и гости снова вышли вперед. А дальше забивали только футболисты МЮ.
Хозяевам поля победу точными ударами принесли Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.
Интересно, что в минувший уик-энд «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (1:3) в 15-м туре АПЛ.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 10 ноября
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 4:2
Голы: Марсьяль, 49, Рэшфорд, 67, Бруну Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61 (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Ромы» – о ничьей с «Сассуоло»
Выступая за «Баварию», в прошлом сезоне Роберт провел 35 голов