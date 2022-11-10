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Кубок английской лиги
Ман Юнайтед
10.11.2022, FT 4 : 2
Астон Вилла
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Англия
10 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:10
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Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой

Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей принесли победу МЮ

10 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:10
136
0
Кубок английской лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» (4:2).

Сначала команды обменялись голами. Олли Уоткинс вывел гостей вперед, Антони Марсьяль сравнял счет. На 61-й минуте случился автогол Диего Далота, и гости снова вышли вперед. А дальше забивали только футболисты МЮ.

Хозяевам поля победу точными ударами принесли Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

Интересно, что в минувший уик-энд «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (1:3) в 15-м туре АПЛ.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 10 ноября

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 4:2

Голы: Марсьяль, 49, Рэшфорд, 67, Бруну Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61 (автогол)

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
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Источник Sport.ua
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