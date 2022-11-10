В четверг, 10 ноября, в Манчестере на поле арены «Олд Траффорд», вместимостью 74 310 зрителей, состоится матч 1/16 финала розыгрыша Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» выяснит отношения с «Астон Виллой». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Для команды Эрика тен Хага предстоящая встреча должна пройти под знаком реабилитации. 6 ноября она в 15-м туре чемпионата Англии нанесла визит в Бирмингем, где встретилась с «Астон Виллой». Для хозяев поля та встреча была исторической, ведь они впервые вышли на поединок под руководством испанского тренера Унаи Эмери. Возвращение в Англию экс-наставника «Арсенала» игроки «Астон Виллы» не испортили – они обыграли «Ман Юнайтед» со счетом 3:1.

Ранее в этом сезоне в розыгрыше Кубка английской лиги «красные дьяволы» еще не играли. Игра с «Виллой» будет для них премьерной в турнире.

Не лишним будет вспомнить, что в таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 5 место. В 13 матчах он набрал 23 очка (7 побед, 2 ничьи, 4 поражения). От единолично лидирующего «Арсенала» манкунианцы отстают на 11 пунктов.

В предстоящей игре партнерам не помогут Варан, Уильямс, Туанзебе, а также, вероятно, Антони и Санчо, которые под вопросом.

Астон Вилла

Для «Астон Виллы», в отличие от «Манчестер Юнайтед», предстоящий матч станет уже вторым в нынешнем Кубке английской лиги. Ранее в 1/32 финала она встречалась с «Болтоном» и добилась победы со счетом 4:1. Эта встреча была сыграна еще 23 августа.

На сегодня «Астон Вилла» в турнирной таблице чемпионата Англии идет на 13 позиции с 15 набранными очками (4 победы, 3 ничьи, 7 поражений). Как уже отмечалось, в своем крайнем матче «львы» обыграли «Манчестер Юнайтед» (3:1), чем закрыли поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:4.

В новой встрече с «Манчестер Юнайтед» за «Виллу» не смогут сыграть травмированные Диегу Карлос и Коутиньо.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Маласия, Мактоминей, Фред, Эланга, ван де Бек, Гарначо, Марсияль.

Астон Вилла: Олсен – Янг, Чамберс, Мингс, Аугустинссон, Макгинн, Камара, Дж.Рэмси, Сансон, Ингс, Уоткинс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

10 ноября, четверг