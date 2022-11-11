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  4. Ман Юнайтед – Астон Вилла – 4:2. Заруба в кубке лиги. Видео голов и обзор
Кубок английской лиги
Ман Юнайтед
10.11.2022, FT 4 : 2
Астон Вилла
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Англия
11 ноября 2022, 05:10 | Обновлено 11 ноября 2022, 05:24
546
0

Ман Юнайтед – Астон Вилла – 4:2. Заруба в кубке лиги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги

11 ноября 2022, 05:10 | Обновлено 11 ноября 2022, 05:24
546
0
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 4:2. Заруба в кубке лиги. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» (4:2).

Сначала команды обменялись голами. Олли Уоткинс вывел гостей вперед, Антони Марсьяль сравнял счет. На 61-й минуте случился автогол Диего Далота, и гости снова вышли вперед. А дальше забивали только футболисты МЮ.

Хозяевам поля победу точными ударами принесли Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 10 ноября

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 4:2

Голы: Марсьяль, 49, Рэшфорд, 67, Бруну Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61 (автогол)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
61’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Далот (Ман Юнайтед).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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