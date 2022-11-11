Ман Юнайтед – Астон Вилла – 4:2. Заруба в кубке лиги. Видео голов и обзор
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» (4:2).
Сначала команды обменялись голами. Олли Уоткинс вывел гостей вперед, Антони Марсьяль сравнял счет. На 61-й минуте случился автогол Диего Далота, и гости снова вышли вперед. А дальше забивали только футболисты МЮ.
Хозяевам поля победу точными ударами принесли Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 10 ноября
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 4:2
Голы: Марсьяль, 49, Рэшфорд, 67, Бруну Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61 (автогол)
События матча
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