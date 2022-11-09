Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу

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20 ноября в катарском городе Эль-Хаур стартует 22-й по счету розыгрыш чемпионата мира по футболу. В матче-открытии на стадионе «Эль-Байт» сойдутся сборная Катара, являющаяся хозяйкой первенства, и сборная Эквадора. Интересно, что номинальная вместимость арены, на которой состоится первый матч ЧМ-2022 по футболу, составляет 60 тысяч зрителей, а численность жителей города Эль-Хаур по последним оценкам едва-едва превышает 30 тысяч…

Чтобы узнать более подробную информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу – от базовой до углубленной, включающей интересные факты и подробности – Sport.ua создал данный гайд, ознакомившись с которым вы будете максимально готовы погрузиться в соревновательные перипетии мундиаля в Катаре.

Что такое чемпионат мира по футболу?

Чемпионат мира (точнее – Кубок мира, поскольку его корректное название FIFA World Cup, однако на отечественных просторах пока более узнаваемым и общепринятым названием соревнования считается именно «чемпионат мира») – это международный футбольный турнир, участие в котором принимают мужские национальные сборные различных стран, предварительно прошедшие стадию квалификации. Это одно из самых популярных спортивных соревнований планеты, способное привлекать колоссальный зрительский интерес (например, за турниром в Бразилии, который состоялся в 2014 году, по оценкам экспертов, во всем мире наблюдали более 3 миллиардов человек).

Какова периодичность проведения чемпионатов мира?

Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Благодаря этому турнир, как правило, не пересекается с проведением более локальных, но также весьма важных соревнований как чемпионат Европы, Кубок Америки, Кубок Азии, Золотой кубок КОНКАКАФ, Кубок африканских наций и Кубок наций ОФК. Кроме того, такая периодичность проведения позволяет организаторам осуществить достаточно масштабную фазу квалификационных матчей, по результатам которых и выявляются все участники финальной стадии чемпионата мира.

Интересно, что в конце минувшего года в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) всерьез заговорили о целесообразности проведения чемпионатов мира каждые два года. Тогда президент организации Джанни Инфантино заявил, что видит такой формат реальным, хотя и признал факт наличия серьезной оппозиции для принятия подобного решения. В марте нынешнего года Инфантино подчеркнул, что руководство ФИФА не предлагало проводить чемпионат мира каждые два года, а лишь изучает подобную возможность. При этом, была создана соответствующая группа под руководством экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера.

Когда состоялся первый розыгрыш чемпионата мира?

В 1904 году была основана ФИФА, в которой довольно скоро осознали степень популярности футбола, и целесообразность проведения отдельного соревнования, выходящего за пределы программы Олимпийских игр, для выявления сильнейшей футбольной сборной планеты. Решительные шаги в этом направлении организация начала делать под руководством француза Жюля Риме, который возглавил ФИФА в 1921 году. Так, 26 мая 1928 года на конгрессе ФИФА в Амстердаме, двадцатью пятью голосами «за» и пятью «против» (все скандинавские страны) при одном воздержавшемся (Германия), было решено провести турнир под своей эгидой в 1930 году.

Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу состоялся с 13 по 30 июля 1930 года в Уругвае. Участие в нем приняли 13 команд, а победителем стала сборная Уругвая, одолевшая в финале Аргентину со счетом 4:2. От Европы участие в первом мундиале приняли четыре сборные – Бельгия, Франция, Румыния и Югославия.

В чем отличие чемпионата мира от футбола на Олимпийских играх?

Чемпионат мира отличается от футбольного турнира, традиционно проводимого на летних Олимпийских играх, большей продолжительностью и числом участников. Для сравнения, в чемпионате мира участие принимают 32 сборные (начиная с 2026 года их количество возрастет до 48) и турнир состоит из 64 матчей, а на Олимпиаде старт берут 16 сборных и продолжительность соревновательного процесса ограничивается 32 матчами.

Кроме того, футбольный турнир на Олимпиадах, в отличие от чемпионата мира, подразумевает наличие возрастных ограничений. Правила летних игр требуют, чтобы игроки были не старше 23 лет, а каждой команде разрешается заявить для участия только трех футболистов, чей возраст превышает граничный.

Сколько всего состоялось чемпионатов мира?

На текущий момент официально проведенным считается двадцать один розыгрыш чемпионатов мира по футболу. Этот турнир проводится каждые четыре года, начиная с 1930-го, за исключением 1942 и 1946 годов, когда он не состоялся из-за Второй мировой войны.

Крайний розыгрыш турнира состоялся в 2018 году. Тогда впервые в истории заявки для участия в отборочном турнире подали все 208 членов ФИФА, за исключением страны 404, являвшейся хозяйкой соревнования и попавшей в финальную стадию без квалификации. В итоге в отборочном турнире стартовали 206 команд, потому как Зимбабве и Индонезия были дисквалифицированы.

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Кто побеждал на предыдущих чемпионатах мира?

Наиболее титулованной сборной планеты по числу выигранных чемпионатов мира является Бразилия, на счету которой пять триумфов. По четыре раза мундиаль выигрывали Германия и Италия.

1930: Уругвай – Аргентина 4:2

1934: Италия – Чехословакия 2:1 (в дополнительное время)

1938: Италия – Венгрия 4:2

1950: Уругвай – Бразилия 2:1

1954: ФРГ – Венгрия 3:2

1958: Бразилия – Швеция 5:2

1962: Бразилия – Чехословакия 3:1

1966: Англия – ФРГ 4:2 (в дополнительное время)

1970: Бразилия – Италия 4:1

1974: ФРГ – Нидерланды 2:1

1978: Аргентина – Нидерланды 3:1 (в дополнительное время)

1982: Италия – ФРГ 3:1

1986: Аргентина – ФРГ 3:2

1990: ФРГ – Аргентина 1:0

1994: Бразилия – Италия 0:0 (3:2 по пенальти)

1998: Франция – Бразилия 3:0

2002: Бразилия – Германия 2:0

2006: Италия – Франция 1:1 (5:3 по пенальти)

2010: Испания – Нидерланды 1:0 (в дополнительное время)

2014: Германия – Аргентина 1:0 (в дополнительное время)

2018: Франция – Хорватия 4:2

Кто становился лучшим игроком на чемпионатах мира?

Игроку, которого организаторы признают лучшим на чемпионате мира вручается специальная награда - «Золотой мяч». Официально ее летопись ФИФА ведет с 1982 года.

1982: Паоло Росси (Италия)

1986: Диего Марадона (Аргентина)

1990: Сальваторе Скиллачи (Италия)

1994: Ромарио (Бразилия)

1998: Роналдо (Бразилия)

2002: Оливер Кан (Германия)

2006: Зинедин Зидан (Франция)

2010: Диего Форлан (Уругвай)

2014: Лионель Месси (Аргентина)

2018: Лука Модрич (Хорватия)

Кто выигрывал гонку бомбардиров на чемпионатах мира?

Лучшему бомбардиру чемпионата мира вручается специальная награда, имеющая название «Золотая бутса». Официально ее вручают, начиная с 1982 года, однако в ФИФА упоминают всех голеадоров, начиная с 1930 года. Если несколько футболистов имеют идентичные показатели результативности, решающим фактором является меньшее количество голов, забитых с пенальти. После этого во внимание берется фактор голевых передач, а последний критерий, который учитывается при равенстве показателей, - это меньшее количество игрового времени.

1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) — 8

1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) — 5

1938: Леонидас (Бразилия) — 7

1950: Адемир (Бразилия) — 9

1954: Шандор Кочиш (Венгрия) — 11

1958: Жюст Фонтен (Франция) — 13

1962: Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Дражан Еркович (Югославия), Леонель Санчес (Чили) – по 4

1966: Эусебио (Португалия) — 9

1970: Герд Мюллер (ФРГ) — 10

1974: Гжегож Лято (Польша) — 7

1978: Марио Кемпес (Аргентина) — 6

1982: Паоло Росси (Италия) — 6

1986: Гари Линекер (Англия) — 6

1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) — 6

1994: Олег Саленко (россия), Христо Стоичков (Болгария) – по 6

1998: Давор Шукер (Хорватия) — 6

2002: Роналдо (Бразилия) — 8

2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5

2010: Томас Мюллер (Германия) – 5

2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6

2018: Гарри Кейн (Англия) – 6

Кого признавали лучшим вратарем чемпионатов мира?

С 1994 года организаторы начали отдельно выделять лучшего вратаря турнира, которому вручался Приз Льва Яшина. С 2010 года этот личный трофей был переименован в «Золотую перчатку».

1994: Мишель Прюдомм (Бельгия)

1998: Фабьен Бартез (Франция)

2002: Оливер Кан (Германия)

2006: Джанлуиджи Буффон (Италия)

2010: Икер Касильяс (Испания)

2014: Мануэль Нойер (Германия)

2018: Тибо Куртуа (Бельгия)

Кого признавали лучшим молодым игроком чемпионатов мира?

Награда «Лучший молодой игрок» на чемпионатах мира вручается с 2006 года, однако ФИФА было принято решение организовать ретроспективное голосование, чтобы определить лучших среди молодежи, начиная с турнира 1958 года.

1958: Пеле (Бразилия) – 17 лет

1962: Флориан Альберт (Венгрия) – 20 лет

1966: Франц Беккенбауэр (ФРГ) – 20 лет

1970: Теофило Кубильяс (Перу) – 21 год

1974: Владислав Жмуда (Польша) – 20 лет

1978: Антонио Кабрини (Италия) – 20 лет

1982: Мануэль Аморос (Франция) – 20 лет

1986: Энцо Шифо (Бельгия) – 20 лет

1990: Роберт Просинечки (Югославия) – 21 год

1994: Марк Овермарс (Нидерланды) – 21 год

1998: Майкл Оуэн (Англия) – 18 лет

2002: Лэндон Донован (США) – 20 лет

2006: Лукас Подольски (Германия) – 21 год

2010: Томас Мюллер (Германия) – 20 лет

2014: Поль Погба (Франция) – 21 год

2018: Килиан Мбаппе (Франция) – 19 лет

Где состоится ЧМ-2022?

Розыгрыш финальной части ЧМ-2022 состоится в Катаре. Впервые в истории турнир такого уровня примет Ближний Восток, причем Катар, площадь государства которого практически сопоставима с Закарпатской областью и втрое меньше, чем площадь самого крупного региона Украины Одесской области, примет его единолично.

Getty Images/Global Images Ukraine

Выборы страны-хозяйки ЧМ-2022 состоялись еще 2 декабря 2010 года на Исполкоме ФИФА в Цюрихе, когда руководителем этой организации был швейцарец Йозеф Блаттер, впоследствии обвиненный в коррупции и вынужденный покинуть свой пост досрочно в 2015 году.

На проведение финальной части ЧМ-2022 претендовали Катар, Австралия, США, Южная Корея и Япония. Чтобы определить победителя потребовалось провести четыре тура голосования. В первом наименьшее количество голосов (1) получила заявка Австралии, во втором – Японии (2), в третьем – Южной Кореи (5). В четвертый тур вышли заявки от Катара и США, причем первая на предыдущих стадиях процесса голосования набирала неизменный максимум голосов. В четвертом туре сенсации также не произошло, и Катар 14 голосами против 8 у США, получил право провести ЧМ-2022 на своей территории.

Почему ЧМ-2022 состоится зимой?

Одним из ключевых минусов заявки Катара являлась невозможность проведения финальной части чемпионата мира в летний (для Северного полушария) период времени, вызванная климатическими особенностями. В июне-июле максимальная температура в тени в Катаре может достигать 40-42 градусов по Цельсию, что делает абсолютно невозможным проведение нескольких матчей в день с разбивкой по времени, что нужно для обеспечения максимального охвата зрительской аудитории.

В итоге впервые в истории ФИФА пошла на изменение традиционного периода проведения чемпионата мира с переносом его на конец осени – начало зимы. Из-за этого в подавляющем большинстве национальных чемпионатов мира придется сделать непривычно длинную паузу, что ранее вызывало немало критики, но в итоге с решением ФИФА всем субъектам футбола пришлось смириться.

Как проходила квалификация на ЧМ-2022?

Отборочный турнир на ЧМ-2022 был необходим, чтобы определить 31 страну, которая наряду с хозяйкой сборной Катара сыграет в финальной части. Игровой процесс начался 6 июня 2019 года матчем Монголия – Бруней в азиатской зоне квалификации, и завершился 14 июня 2022 года межконфедерационным плей-офф между Коста-Рикой и Новой Зеландией.

Квалификация на ЧМ-2022 впервые в истории ознаменовалась рядом проблем и переносами матчей, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. В частности, в период проведения матчей началась пандемия COVID-19, из-за которой профессиональный футбол на какое-то время почти во всем мире был поставлен на паузу.

Кроме того, в концовке отбора в европейской зоне ФИФА под давлением общественности, а также со стороны футбольных федераций Чехии, Польши и Швеции, грозивших саботировать проведение плей-офф квалификации, пришлось дисквалифицировать сборную страны 404, которая развязала ничем не спровоцированную кровавую войну против Украины.

Каковы континентальные квоты на ЧМ-2022?

Каждая футбольная конфедерация (а таковых всего 6, если упрощенно – Азия, Африка, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Океания, Европа), согласно принятому разделению, имеет свою квоту по количеству команд, которые может делегировать в финальную часть чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine

Распределение квот для каждой конфедерации обсуждалось Исполнительным комитетом ФИФА 30 мая 2015 года в Цюрихе после Конгресса организации. В итоге для ЧМ-2018 и ЧМ-2022 было решено сохранить принцип квотирования, существовавший ранее в 2006, 2010 и 2014 годах, а именно:

АФК (Азия): 4 или 5 (здесь и далее имеется в виду возможность увеличения квоты за счет победы сборной, представляющей конфедерацию, в межконтинентальном плей-офф).

КАФ (Африка): 5.

КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн): 3 или 4.

КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 4 или 5.

OФК (Океания): 0 или 1.

УЕФА (Европа): 13.

Хозяева (Катар): 1.

Кто квалифицировался на ЧМ-2022?

Конфедерация Сборная Стартов на ЧМ Лучший результат Организатор Катар дебют УЕФА Германия 20 чемпион (1954, 1974, 1990, 2014) Дания 6 1/4 финала (1998) Франция 16 чемпион (1998, 2018) Бельгия 14 3-е место (2018) Хорватия 6 финалист (2018) Испания 16 чемпион (2010) Сербия 13 4-е место (1930, 1962) Англия 16 чемпион (1966) Швейцария 12 1/4 финала (1934, 1938, 1954) Нидерланды 11 финалист (1974, 1978, 2010) Португалия 8 3-е место (1966) Польша 9 3-е место (1974, 1982) Уэльс 2 1/4 финала (1958) АФК Иран 5 группа (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) Южная Корея 11 4-е место (2002) Япония 7 1/8 финала (2002, 2010, 2018) Саудовская Аравия 6 1/8 финала (1994) Австралия 6 1/8 финала (2006) КОНМЕБОЛ Бразилия 22 чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Аргентина 18 чемпион (1978, 1986) Уругвай 14 чемпион (1930, 1950) Эквадор 4 1/8 финала (2006) КАФ Гана 4 1/4 финала (2010) Сенегал 3 1/4 финала (2002) Тунис 6 группа (1978, 1998, 2002, 2006, 2018) Марокко 6 1/8 финала (1986) Камерун 8 1/4 финала (1990) КОНКАКАФ Канада 2 группа (1986) США 11 3-е место (1930) Мексика 17 1/4 финала (1970, 1986) Коста-Рика 6 1/4 финала (2014)

Какой формат турнира и состав групп?

1 апреля 2022 года в Дохе состоялась процедура жеребьевки финального турнира чемпионата мира, на которой был определен состав групп. Согласно регламента, 32 команды были разбиты на 8 групп – по 4 в каждой. В раунд плей-офф, который будет начинаться с 1/8 финала, пройдут по две лучшие команды из группы, для чего им потребуется провести между собой по одному матчу. Начиная со стадии 1/8 финала матчи будут проходить на вылет, а победившая команда будет двигаться по сетке дальше – 1/4 финала и 1/2 финала. Победители полуфиналов определят чемпиона мира в решающем поединке, а проигравшие в полуфинале сборные проведут между собой матч за 3-е место.

Примечательно, что ЧМ-2022 станет последним с таким форматом проведения финальной части. Начиная с ЧМ-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде, в финальной части будет 48 команд-участниц, которые будут разделены на 16 групп – по три в каждой. Это приведет к тому, что на турнире в 2026 году будет сыграно не 64 матча, как на ЧМ-2022 в Катаре и ранее, начиная с ЧМ-1998, а сразу 80.

Каков формат проведения матчей и будет ли на ЧМ-2022 система VAR?

Каждый матч на ЧМ-2022 будет привычно состоять из двух таймов по 45 минут. За победу на групповой стадии начисляется по 3 очка, за поражение – 0. Если основное время матча завершится ничьей, то на групповой стадии командам в актив заносится по 1 очку. Начиная же со стадии плей-офф для выявления победителя при ничьей в основное время сперва будет назначаться дополнительное время (два тайма по 15 минут), после чего, если победитель вновь-таки выявлен не будет, командам придется выявлять сильнейшего в серии пенальти.

Кроме того, в начале июля ФИФА объявила, что на ЧМ-2022 в Катаре будет использоваться полуавтоматическая система VAR для определения офсайдов. Она была протестирована ранее, и должна будет помочь судьям быстрее определять положение вне игры через определение местоположения мяча и создание трехмерных моделей положения игроков.

Кто будет судить на ЧМ-2022?

ФИФА отобрала для обслуживания матчей ЧМ-2022 лучших, по ее мнению, арбитров со всех континентов. Всего в список попали 36 главных арбитров, 69 ассистентов рефери и 24 арбитра, которые будут помогать главным рефери с технологией VAR.

Примечательно, что на ЧМ-2022 в качестве главных арбитров будут работать и три женщины – это Стефани Фраппар из Франции, Йосими Ямасита из Японии и Салима Мукансанга из Руанды.

На каких стадионах пройдет ЧМ-2022?

Матчи ЧМ-2022 состоятся в пяти городах Катара на восьми различных стадионах. Интересно, что лишь одна из этих арен прошла через этап реконструкции, а семь остальных были построены с нуля.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион 974

- «Стадион 974»: расположен в Дохе, вмещает 40 тысяч зрителей и был открыт в ноябре 2021 года. Название получил в честь количества транспортных контейнеров, использованных при его строительстве. Кроме того, 974 - это международный телефонный код Катара. Строительство этой арены обошлось катарскому государству в 202 миллиона долларов, а суммы расходов на другие стадионы в стране официально не объявляли и не подтверждали. Арена примет шесть матчей групповой стадии и один поединок 1/8 финала;

Getty Images/Global Images Ukraine. Эль-Тумама

- «Эль-Тумама»: расположен в Дохе, вмещает 40 тысяч зрителей и был открыт в октябре 2021 года. На арене планируется сыграть шесть матчей групповой стадии, а также два поединка плей-офф (один – в 1/8 финала и один – в 1/4 финала). После ЧМ-2022 часть секторов арены будет снесена, а вместимость стадиона снизится до 20 тысяч зрителей;

Getty Images/Global Images Ukraine. Эль Байт

- «Эль Байт»: расположен в Эль-Хауре, вмещает 60 тысяч зрителей и был открыт в ноябре 2021 года. Именно на этой арене 20 ноября состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Кроме того, на стадионе будет сыграно еще 5 поединков групповой стадии, а также по одному матчу 1/8, 1/4 и 1/2 финала турнира;

Getty Images/Global Images Ukraine. Эль-Джануб

- «Эль-Джануб»: расположен в Эль-Вакре, вмещает 40 тысяч зрителей и был открыт в мае 2019 года, а декабре 2020-го принимал финал Лиги чемпионов АФК между иранским «Персеполисом» и южнокорейским «Ульсан Хендэ» (1:2). Эта арена является домашней для катарского клуба «Аль-Вакра». Сооружение примет 6 матчей групповой стадии и один поединок в рамках 1/8 финала. После ЧМ-2022 планируется разобрать часть трибун, вдвое уменьшив вместимость арены – с 40 до 20 тысяч зрителей;

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдьюкейшн сити

- «Эдьюкейшн сити»: расположен в Эр-Райяне, вмещает 45 тысяч зрителей и был открыт в июне 2020 года. По форме стадион напоминает огромный бриллиант и был построен по проекту испанских архитекторов. На стадионе планируется сыграть 6 матчей групповой стадии ЧМ-2022, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала. После проведения чемпионата мира арену отдадут под игры университетским спортивным командам;

Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед бин Али

- «Ахмед бин Али»: расположен в Эр-Райяне, вмещает 45 тысяч зрителей и был построен на месте снесенного в 2015 году старого стадиона. Новая арена была сдана в эксплуатацию в декабре 2020 года, и является домашней для двух клубов - «Эр-Райяна» и «Аль-Харитията». На стадионе пройдут 6 матчей групповой стадии ЧМ-2022, а также одна игра 1/8 финала;

Getty Images/Global Images Ukraine. Международный стадион Халифа

- «Международный стадион Халифа»: расположен в Дохе, вмещает 45416 зрителей, был построен в 1976 году, после чего реконструировался в 2005 и с 2014 по 2018 годы. Стадион назван в честь Халифы бин Хамада Аль Тани, шестого эмира Катара, свергнутого в 1995 году своим сыном, эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани – отцом нынешнего эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, который руководит государством с июня 2013 года. Арена примет 6 матчей групповой стадии ЧМ-2022, одну игру в рамках 1/8 финала, а также матч за третье место;

Getty Images/Global Images Ukraine. Лусаил Айконик

- «Лусаил Айконик»: расположен в Лусаиле – молодом катарском мегаполисе, строительство которого началось в 2006 году и на текущий момент в плане инфраструктуры завершено на 80-90%. Вместимость стадиона составляет 86250 зрителей, а в эксплуатацию арену сдали в ноябре 2021 года. На арене планируется провести 6 матчей групповой стадии ЧМ-2022, по одной игре 1/8, 1/4 и 1/2 финала, а также именно здесь 18 декабря будет сыгран финал турнира. Ожидается, что после мундиаля вместимость сооружения будет уменьшена до 40 тысяч зрителей, хотя имеются планы по сокращению даже до 20 тысяч зрителей.

Каким мячом будут играть на ЧМ-2022?

Getty Images/Global Images Ukraine. Al Rihla

В марте нынешнего года компания adidas совместно с ФИФА представили официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре, который получил название Al Rihla, что переводится как «поездка, путешествие». На представлении разработчики особо отметили, что при создании этого мяча ключевое внимание отдавалось скорости его перемещения по полю и в воздухе после передачи или удара.

Какой официальный маскот у турнира в Катаре?

Getty Images/Global Images Ukraine. Маскот La'eeb

1 апреля на церемонии жеребьевки финальной стадии ЧМ-2022 ФИФА представила официального маскота турнира. Им стал Лаиб (La'eeb) – вымышленный персонаж, олицетворяющий куфию – мужской головной платок, популярный в арабских странах и являющийся неотъемлемой частью мужского гардероба в этом регионе.

Отметим, что в переводе с арабского имя маскота ЧМ-2022 означает «высококвалифицированный игрок».

Какой трофей получит победитель?

С 1930 по 1970 год победителю чемпионата мира вручался Кубок Жюля Риме, который впоследствии был заменен на трофей, носящий название Кубок мира ФИФА. Замену трофея пришлось произвести потому, что изначально оговаривалось условие, при котором сборная, выигравшая чемпионат мира три раза, получит Кубок навечно. Третьей победы первыми добились бразильцы в 1970 году, и Кубок Жюля Риме достался Бразильской конфедерации футбола.

Кубок мира ФИФА вручается с 1974 года, и является переходным. Он не предназначен для вручения на вечное хранение, а победитель получает в свой музей лишь его копию. Интересно, что в 1983 году Кубок был похищен, а его поиски не увенчались успехом, из-за чего ФИФА пришлось заказывать де-факто новый трофей. Известно, что статуэтка была изготовлена в Италии из 18-каратного золота и весит 6,175 килограммов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Примечательно, что Кубок мира ФИФА не будет заменен до тех пор, пока дощечка с именами победителей чемпионатов мира на нем не будет заполнена полностью, что произойдет не ранее 2038 года, если сохранится существующий график розыгрышей турнира – раз в четыре года.

Сколько заработают организаторы ЧМ-2022?

На проведении ЧМ-2022 в Катаре организаторы планируют заработать порядка 9 миллиардов долларов. Ожидается, что выручка от проведения соревнований составит около 17 миллиардов долларов, а общие расходы на инфраструктуру оцениваются в 8 миллиардов.

Организаторы полагают, что смотреть матчи ЧМ-2022 во всем мире будут около 3-4 миллиардов человек. Непосредственно посетить Катар для просмотра поединков воочию или неподалеку от места событий планирует 1 миллион человек, а освещать ход турнира собираются порядка 12 тысяч представителей СМИ.

Разрешен ли алкоголь на турнире в Катаре?

Как известно, во многих арабских странах, где государственной религией является ислам, употребление алкогольных напитков строго запрещено. По этой причине у организаторов и многих гостей турнира было опасение, которое оказалось развеяно лишь частично. В частности, во время матчей ЧМ-2022 на стадионах продажи алкоголя (даже столь привычного для фанатов пива) не будет.

По данным Reuters, пиво будет продаваться за три часа до начала матчей и в течение одного часа после финального свистка, но не во время самих поединков. Продажа напитка будет осуществляться исключительно на территории рядом со стадионами, но никак не на трибунах и помещениях внутри арен.

Кроме того, будет разрешено продавать пиво в основной фан-зоне ФИФА в центре Дохи ежедневно с 18:30 до 01:00 по местному времени. На предыдущих чемпионатах мира пиво в фан-зонах подавалось весь день без каких-либо ограничений.

Сыграет ли на ЧМ-2022 сборная Украины?

Национальная сборная Украины не смогла пройти квалификацию на ЧМ-2022. В отборочной группе D «сине-желтые» финишировали на второй строчке, пропустив вперед действующего чемпиона мира Францию. Благодаря этому команде Александра Петракова удалось пройти в раунд плей-офф европейской квалификации, где Украина 1 июня сперва обыграла Шотландию (3:1), а 5 июня в решающей схватке уступила Уэльсу (0:1).

Впрочем, теоретические шансы сыграть на ЧМ-2022 у Украины все-таки остаются. По данным авторитетных СМИ, ФИФА может буквально в последний момент запретить участие в финальной стадии турнира в Катаре сборным Ирана или Туниса. Первую призывают лишить права выступать на мундиале из-за политических процессов в стране, вследствие которых ряд авторитетных экс-игроков национальной сборной Ирана, равно как и действующих ее футболистов, официально попросили ФИФА запретить «персидским леопардом» участвовать в мировом первенстве.

Что касается Туниса, то ФИФА грозится приостановить членство тамошней федерации и отстранить национальную сборную от участия в ЧМ-2022 из-за вмешательства правительства в дела федерации, а это категорически запрещается регламентными нормами ФИФА.

Правда, шансы на то, что ФИФА будет принимать какое-то категоричное решение по указанным вопросам до старта ЧМ-2022 все-таки оцениваются как довольно невысокие.

Кто будет транслировать матчи ЧМ-2022 на территории Украины?

ЧМ-2022 по футболу в Украине будут транслировать «Суспільне» и MEGOGO.

«Суспільне» будет транслировать все матчи турнира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям. Кроме показа поединков, на обеих платформах будет выходить дополнительный контент.