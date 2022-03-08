ОФИЦИАЛЬНО. России засчитано техническое поражение за матч с Польшей

Национальная сборная России по футболу не сможет выступить на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре.

Россиянам, которые устроили геноцид украинскому народу полномасштабной войной, засчитано техническое поражение в противостоянии с Польшей.

В финале стыкового плей-офф поляки сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.