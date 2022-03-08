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ОФИЦИАЛЬНО. России засчитано техническое поражение за матч с Польшей

Оккупантам не место на Мундиале

  • 08.03.2022 21:23
  • 9550 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. России засчитано техническое поражение за матч с Польшей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная России по футболу не сможет выступить на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре.

Россиянам, которые устроили геноцид украинскому народу полномасштабной войной, засчитано техническое поражение в противостоянии с Польшей.

В финале стыкового плей-офф поляки сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.

Источник — ФИФА

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Руслан Кириченко, 08.03.2022 21:35
    +28
    Ну и отличненько!
    Ссылка
    online
    bonv, 08.03.2022 21:40
    +24
    «Русский корабль, иди на*уй».
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    online
    pas2012, 08.03.2022 21:43
    +20
    Ізолювати варварів від усіх видів спорту!
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    Zah, 08.03.2022 21:40 (изменен)
    +20
    Хай ідуть на х...й зі своїм спортом. Ізгої!!!
    Ссылка
    online
    Darkness1984, 08.03.2022 22:04
    +16
    сосать, кацапстан
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 08.03.2022 22:03
    +16
    Россия автоматически вышла в финал турнира "Трёх" и сыграет в финале с победителем пары "ЛНР - ДНР"
    Ссылка
    realpidrid, 08.03.2022 22:08
    +15
    С фашистскими свинособаками только так! Везде и всегда!
    Ссылка
    online
    Krasvchik, 08.03.2022 22:16
    +13
    ИРАН-РОССИЯ
    БЕЛОРУСЬ-СЕВ КОРЕЯ
    КУБОК ДИКТАТОРА))))
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    online
    Ёкарный Бабай, 08.03.2022 21:56
    +13
    Ахахаха. На спортсру сколько радости было от новости, что матч могут перенести на июнь. Каждый второй комментарий был в духе "вот что животворящая цена на газ делает". До них еще не дошло, что Х-ло в одночасье ни за каким хером просто потому что ему так захотелось опустил страну ниже Ирана и Венесуэлы, раз США в ускоренном темпе пытается с этими двумя изгоями договориться по нефти и газу, чтобы полностью выкинуть рф с рынка энергоносителей.
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    online
    OVS, 08.03.2022 21:56
    +13
    Просили прискорити процедуру? Будь-ласка !!!
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    online
    Балабольченко Ломпаченко, 08.03.2022 21:48
    +13
    Найс инфа)
    Ссылка
    online
    Arg, 08.03.2022 22:08
    +11
    И Поляки были в этом уверены. Теперь они должны Украине подарить МиГи и Сушки...
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    online
    Viktor Kovtun, 08.03.2022 21:52
    +11
    слава нации ну а рашистам ворогам смерть на всех фронтах !
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    online
    salenco, 08.03.2022 22:23
    +6
    Krasvchik, 08.03.2022 22:16
    ИРАН-РОССИЯ
    БЕЛОРУСЬ-СЕВ КОРЕЯ
    КУБОК ДИКТАТОРА))))
    Если добавить ЛНР, ДНР, Крым, Абхазию, Сев.Осетию, Приднестровье, то там целый чемпионат можно разыграть. Так что есть куда стремиться
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    Golhrenshtanga, 08.03.2022 22:36
    +3
    jugulator, 08.03.2022 22:31
    + Сомали и Сирия.
    Сомали и Сирия члены ФИФА,зачем им дисквалификация
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    online
    Всеволод Фомичев, 08.03.2022 22:52
    +1
    Российский футбольный корабль плывет в кильватере первого корабля туда же, или просто нхй.
    Ссылка
    online
    jugulator, 08.03.2022 22:31 (изменен)
    +1
    salenco, 08.03.2022 22:23
    Если добавить ЛНР, ДНР, Крым, Абхазию, Сев.Осетию, Приднестровье, то там целый чемпионат можно разыграть. Так что есть куда стремиться
    + Сомали и Сирия.
    Ссылка
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