Трое без Монзуль. Женщины-арбитры, которым ФИФА доверилась на ЧМ-2022

Несколько дней назад Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из 36 фамилий людей, которые будут задействованы на ЧМ-2022 в Катаре в качестве главных арбитров. Впервые в истории в нем нашлось место и для женщин, причем сразу трое представительниц прекрасного пола будут выполнять ключевые функции по нейтралитету и соблюдению правил на поле.

Увы, в когорте избранных не нашлось места украинке Катерине Монзуль. Но кто же из женщин-арбитров все-таки заслужил право поработать в поле на чемпионате мира в Катаре?

Стефани ФРАППАР

Арбитр ФИФА с 2011 года

Возраст: 38 лет

Гражданство: Франция

Getty Images/Global Images Ukraine

Уроженка французского муниципалитета Ле-Плесси-Бушар Стефани Фраппар в свои 38 лет уже успела оставить серьезный след в мужском футболе. Именно она стала первой женщиной-арбитром, отработавшей на поединке основной сетки Лиги чемпионов УЕФА. Интересно, что произошло это в 2020 году в матче с участием украинской команды – «Ювентус» - «Динамо». Тогда туринцы без особых проблем обыграли киевлян со счетом 3:0, а Фраппар выписала три желтых карточки, две из которых были адресованы футболистам «Динамо» Николаю Шапаренко и Илье Забарному.

В одном из недавних своих интервью французским изданиям Фраппар прямо заявила, что является, пожалуй, единственным главным арбитром в своей стране, способным на 100% жить благодаря этой профессии из приблизительно 1000 других французских футбольных рефери.

Фраппар с 2014 года начала судить на уровне французской Лиги 2, а спустя пять лет ее начали привлекать к обслуживанию матчей элитной Лиги 1. Примечательно, что тогда же, в 2019 году, Стефани назначили главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», который в основное время завершился ничьей 2:2, а в серии пенальти трофей взяли «красные».

Всего к настоящему моменту на счету Фраппар поединки различных престижных турниров: Лига чемпионов (1 матч), европейская квалификация на ЧМ (2), Суперкубок УЕФА (1), Лига Европы (4), Лига конференций (1), Лига наций (1), французская Лига 1 (45).

Йосими ЯМАСИТА

Арбитр ФИФА с 2015 года

Возраст: 36 лет

Гражданство: Япония

Getty Images/Global Images Ukraine

36-летняя японка Йосими Ямасита является для мужского азиатского профессионального футбола не менее знаковой фигурой, нежели Стефани Фраппар для европейского. Все дело в том, что именно Ямасита стала первой женщиной-арбитром, которая отработала на поединке Лиги чемпионов АФК – наиболее престижного клубного турнира Азии. Эта игра состоялась 21 апреля нынешнего года, и в ней австралийский «Мельбурн Сити» выиграл у южнокорейского «Чоннам Дрэгонз» со счетом 2:1. Интересно, что Ямасита, как и Фраппар в Лиге чемпионов УЕФА, в своем премьерном матче на таком уровне «ограничилась» тремя желтыми карточками.

Вообще в Азии Ямаситу называют одной из наиболее прогрессирующих футбольных рефери континента, и часто ставят в пример даже мужчинам. Она является образцом для подражания не только в плане стремительности развития карьеры, но и в качестве арбитража. При этом, Йосими, как и Фраппар, нельзя назвать чересчур жестким арбитром. Она предпочитает устные разговоры с игроками мгновенным наказаниям в виде карточек. Поэтому на текущий момент в 27 поединках на топ-уровне Ямасита выписала футболистам лишь 1 прямую красную карточку при 55 желтых.

Безусловно, для Ямаситы включение в число арбитров, которые будут обслуживать матчи финальной части ЧМ-2022, является авансом, и не стоит ожидать ее появления на играх чересчур большого накала и важности. Однако сам факт присутствия японки на турнире такого уровня говорит о большой степени доверия не только к японской школе арбитража, но и к ее личному профессиональному росту за последние годы.

Салима МУКАНСАНГА

Арбитр ФИФА с 2019 года

Возраст: 33 года

Гражданство: Руанда

Getty Images/Global Images Ukraine

Известно, что 33-летняя представительница Руанды Салима Мукансанга занимается судейством с 2012 года. На женском уровне она достаточно быстро достигла прогресса, что позволило ей обслуживать матчи представительниц прекрасного пола на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, чемпионате мира во Франции в 2019 году, Кубке африканских наций и Лиги чемпионов КАФ. Однако к обслуживанию поединков мужских команд Мукансангу начали привлекать совсем недавно.

18 января нынешнего года Салима стала первой африканской рефери-арбитром, которая отработала на игре Кубка африканских наций среди мужчин. В матче между Зимбабве и Гвинеей (2:1) Мукансанга продемонстрировала 6 желтых карточек футболистам. По этой причине эта женщина стала на своем континенте не менее культовой для мужского профессионального футбола, нежели Фраппар в Европе или Ямасита в Азии, а потому и повышенное внимание к ее персоне со стороны ФИФА неудивительно.

P.S. Не исключено, что в список могла бы попасть и украинка Катерина Монзуль, которая ранее наряду с 12 другими рефери получила назначение от УЕФА к работе на финальной части женского Евро-2022, однако не в пользу нашей соотечественницы сыграли сразу как минимум два важных фактора. Первый связан с отсутствием возможности у Монзуль поддерживать регулярную практику на высоком уровне, что было ее «фишкой» в УПЛ, где Катерина котировалась чрезвычайно высоко. Второй – чисто географический. Даже беглый анализ решения ФИФА по женщинам-арбитрам для ЧМ-2022 показывает на стремление организации максимально уравновесить представительство всех континентов, чтобы никого не оставить в обиде. Достаточно подчеркнуть, что кроме трех женщин-арбитров, которые будут работать главными в Катаре, туда же поедут три представительницы прекрасного пола со статусом ассистенток – это Неуза Бек из Бразилии, Катрин Несбитт из США и Карен Медина из Мексики. Такая себе географическая толерантность, как не крути.