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Украинские рефери будут работать на Евро-2022

Два украинских арбитра будут представлены на первенстве континента среди женщин

  • 21.04.2022 02:27
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Украинские рефери будут работать на Евро-2022
© ФК Шахтер. Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая

Екатерина Монзуль вошла в список главных арбитров, которые будут работать на матчах женского чемпионата Европы. Украинка вошла в число 12-ти рефери, которых УЕФА утвердил для работы на турнире.

Кроме того, еще один украинский рефери - Марина Стрелецкая будет работать на матчах турнира в статусе арбитра на линии.

Отметим, что женское Евро-2022 состоится в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее была информация, что Екатерина Монзуль может получить назначение на поединок Серии А.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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