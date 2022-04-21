Украинские рефери будут работать на Евро-2022

Екатерина Монзуль вошла в список главных арбитров, которые будут работать на матчах женского чемпионата Европы. Украинка вошла в число 12-ти рефери, которых УЕФА утвердил для работы на турнире.

Кроме того, еще один украинский рефери - Марина Стрелецкая будет работать на матчах турнира в статусе арбитра на линии.

Отметим, что женское Евро-2022 состоится в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее была информация, что Екатерина Монзуль может получить назначение на поединок Серии А.