Украинские рефери будут работать на Евро-2022

Екатерина Монзуль вошла в список главных арбитров, которые будут работать на матчах женского чемпионата Европы. Украинка вошла в число 12-ти рефери, которых УЕФА утвердил для работы на турнире.
Кроме того, еще один украинский рефери - Марина Стрелецкая будет работать на матчах турнира в статусе арбитра на линии.
Отметим, что женское Евро-2022 состоится в Англии с 6 по 31 июля.
Ранее была информация, что Екатерина Монзуль может получить назначение на поединок Серии А.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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