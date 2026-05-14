«Прямо повлияет на качество решений». Монзуль обратилась к клубам УПЛ

Глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль рассказала о техническом обеспечении VAR и недостатках устаревшей системы.

– Если бы мне дали возможность что-то перенять у зарубежных коллег, я бы в первую очередь взяла уровень технического обеспечения VAR: автоматическое фиксирование офсайда и пересечения мячом линии ворот, дополнительные камеры, их качество и качество другого рабочего оборудования. Также хотелось бы, чтобы наши арбитры ездили учиться за границу. Этот список можно продолжать: медицинское страхование, премирование для мотивации, условия тренировок. Также хотелось бы двигаться в сторону профессиональных контрактов для арбитров, чтобы они могли полностью сосредоточиться на профессии, а не заниматься другими делами.

На мой взгляд, эти последовательные шаги могут повлиять на повышение уровня судейства и устранение ошибок. Но для этого необходимо финансирование. И если клубы готовы создавать отдельную структуру для арбитража УПЛ – то, наверное, такие возможности у них есть. Вопрос приоритетов их инвестиций.

– Вы упомянули техническое обеспечение VAR. Почему в украинском чемпионате так много споров именно вокруг этой системы?

– Мы живем во времена технологий, которые стремительно развиваются. 7–8 лет для техники – это очень много. Именно столько в Украине существует система VAR, и за это время она технически существенно не обновлялась. У наших арбитров, к сожалению, часто возникают проблемы с системой, которые они не могут решить самостоятельно. Часто линии офсайда отображаются некорректно, «перерезают» тела футболистов, неправильно фиксируются крайние точки. В таком случае VAR мешает арбитрам работать, а должно быть наоборот. Мне кажется, это одна из ключевых проблем, о которой нужно говорить. Программное обеспечение устаревшее, система может давать сбой. Это большие риски, когда на кону важное решение в матче. А виноват во всем, конечно же, арбитр в итоге.

Уже долгое время мы просим клубы, которые и являются официальным транслятором чемпионата Украины, добавить камеры на линии ворот. Это существенно повлияет на качество и полноту картинки при инцидентах в штрафной площади. А это ключевые моменты. Два года назад в финале Кубка Украины именно наличие такой камеры помогло зафиксировать решающий гол. Поэтому техническая составляющая – это как раз тот компонент, который можно улучшить за счет разумных инвестиций, и это прямо повлияет на качество решений.