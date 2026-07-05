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Лига чемпионов
05 июля 2026, 14:23 | Обновлено 05 июля 2026, 14:26
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Три украинских бригады арбитров будут работать на матчах отбора к ЛЧ и ЛК

Назначение получили Клим Заброда, Дмитрий Панчишин, Дмитрий Кубряк

05 июля 2026, 14:23 | Обновлено 05 июля 2026, 14:26
254
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Три украинских бригады арбитров будут работать на матчах отбора к ЛЧ и ЛК
УАФ. Клим Заброда
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Три бригады украинских рефери будут работать на первых матчах первых квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги конференций сезона 2026/27.

На поединке Q1 ЛЧ Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия), который состоится 7 июля в Абовяне, будет работать бригада во главе с Климом Забродой. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виталий Скобля. В роли четвертого судьи выступит Андрей Коваленко, а за работу системы VAR будут отвечать Денис Шурман и Виктор Копиевский.

На игре Q1 ЛЧ Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория), которая пройдет 8 июля в Алматы, будет работать украинская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Александр Каленов, а за работу системы VAR будут отвечать Николай Балакин и Алексей Деревинский.

На встрече Q1 ЛК Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва), которая состоится 9 июля в Подгорице, будет работать четверка рефери во главе с Дмитрием Кубряком. На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Марина Стрелецкая. В роли четвертого арбитра выступит Максим Скрипник.

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судейские назначения Лига чемпионов Лига конференций Клим Заброда Дмитрий Панчишин Дмитрий Кубряк Арарат-Армения Рига Кайрат Алматы Сутьеска Петровац Жальгирис Вильнюс Валентин Куцев Виталий Скобля Андрей Коваленко (судья) Денис Шурман Виктор Копиевский Дмитрий Запороженко Владимир Высоцкий (судья) Александр Каленов Николай Балакин Алексей Деревинский Виктор Нижник Марина Стрелецкая
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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