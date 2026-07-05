Три украинских бригады арбитров будут работать на матчах отбора к ЛЧ и ЛК

Три бригады украинских рефери будут работать на первых матчах первых квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги конференций сезона 2026/27.

На поединке Q1 ЛЧ Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия), который состоится 7 июля в Абовяне, будет работать бригада во главе с Климом Забродой. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виталий Скобля. В роли четвертого судьи выступит Андрей Коваленко, а за работу системы VAR будут отвечать Денис Шурман и Виктор Копиевский.

На игре Q1 ЛЧ Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория), которая пройдет 8 июля в Алматы, будет работать украинская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Александр Каленов, а за работу системы VAR будут отвечать Николай Балакин и Алексей Деревинский.

На встрече Q1 ЛК Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва), которая состоится 9 июля в Подгорице, будет работать четверка рефери во главе с Дмитрием Кубряком. На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Марина Стрелецкая. В роли четвертого арбитра выступит Максим Скрипник.