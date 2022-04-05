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Катерину Монзуль могут назначить на матчи Серии A

Лучану Лучи рассказал о перспективах украинской судьи

  • 05.04.2022 12:42
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Катерину Монзуль могут назначить на матчи Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, что вскоре украинка Катерина Монзуль может получить назначение на матчи чемпионата Италии по футболу.

«На днях во время тренировки в Турине Монзуль получила повреждение У нее небольшая проблема с ногой, на восстановление потребуется неделя. Ей должны были дать назначение на матч мужской Серии В. Итальянский комитет арбитров прекрасно знает, кто такая Екатерина Монзуль, и следует ожидать ее назначений и на матче Серии А. Но, к сожалению, сейчас Монзуль травмировалась.

Стрелецкая сейчас недалеко от Цюриха, в прошлую субботу у нее был матч второй лиги Швейцарии. Вскоре она будет работать в Испании, 7 апреля будет товарищеский матч Испания – Бразилия. Из Цюриха она будет лететь прямо в Мадрид. Сейчас Марина уже вовлечена в чемпионат Швейцарии.

Накануне войны у нас было три международных назначения. В частности, их получили Балакин, Шурман. Но мы поговорили с Розетти, и эти назначения были отменены, потому что мужчинам в Украине запрещено покидать страну. После войны эта работа будет возобновлена, но сейчас невозможно назначать наших арбитров на международные матчи.

Жизнь для арбитров сейчас очень усложнилась, как и у всех граждан Украины. Трудно поддерживать физические кондиции, тяжело без работы. Когда война прекратится, украинский футбол сможет возобновить соревнования сразу. Два года назад Украина была первой в Европе, возобновившей соревнования после ковид-19. Футбол – это жизнь для многих людей, а Украина – очень спортивная страна. Как только восстановится нормальная жизнь, футбол тоже вернется», – сказал Лучи.
 

Источник — Футбол 1/2/3

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