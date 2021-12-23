Президент ФИФА о ЧМ каждые 2 года: «Есть оппозиция, будем с ней работать»

Джанни Инфантино намерен и дальше продвигать эту идею

  • 23.12.2021 19:45
  • 374 просмотра
  • 2 комментария
Президент ФИФА о ЧМ каждые 2 года: «Есть оппозиция, будем с ней работать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что организация сможет договориться о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Чемпионат мира каждые два года - это реально. И изменить календарь тоже реально. Уверен, что в итоге футбол получит выгоду не только в спортивном, но и экономичеcком плане. Да, есть противники такого решения, есть оппозиция, и ее достаточно».

«Есть голоса за, есть голоса против. Логично, учитывая количество членов в такой большой организации. Будем работать, чтобы была общая позиция», - сказал Инфантино.

Категорически против проведения ЧМ каждые 2 года выступают УЕФА и КОНМЕБОЛ. Африканский футбольный союз поддерживает ФИФА.

Источник — Daily Mail

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Алекс Морган
    online
    Алекс Морган, 23.12.2021 20:44
    0
    А давайте зробимо чемпіонати світу по різним версіям як в боксі.... будуть чемпіонати кожні півроку і чемпіони по версії ФІФА, ЄБА, ХУЄФА і ДОФІГА
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.12.2021 19:51
    0
    пусть CONCACAF, CAF, OFC, AFC проведут пару раз без УЕФА и КОНМЕБОЛ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности