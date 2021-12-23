Президент ФИФА о ЧМ каждые 2 года: «Есть оппозиция, будем с ней работать»

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что организация сможет договориться о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Чемпионат мира каждые два года - это реально. И изменить календарь тоже реально. Уверен, что в итоге футбол получит выгоду не только в спортивном, но и экономичеcком плане. Да, есть противники такого решения, есть оппозиция, и ее достаточно».

«Есть голоса за, есть голоса против. Логично, учитывая количество членов в такой большой организации. Будем работать, чтобы была общая позиция», - сказал Инфантино.

Категорически против проведения ЧМ каждые 2 года выступают УЕФА и КОНМЕБОЛ. Африканский футбольный союз поддерживает ФИФА.