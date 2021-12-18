Потеряют до 3 миллиардов евро. УЕФА против проведения ЧМ каждые 2 года

УЕФА выпустил рапорт по итогам изучения идеи ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года.

Несмотря на серьезные намерения ФИФА, УЕФА негативно настроен к возможному нововведению. Футбольный союз считает, что проведение ЧМ каждые 2 года сломает нынешний календарь и только увеличит нагрузку на футболистов.

Кроме того, придется менять весь календарь для юношеского и молодежного футбола.

Недоволен такой ситуацией Международный олимпийский комитет и другие виды спорта. Проведение ЧМ каждые два года будет пересекаться с крупными турнирами иных видов спорта и затмевать их.

Сам УЕФА прогнозирует, что сокращение ряда турниров (Евро, Лига наций) принесет европейским национальным ассоциациям убытки в 2,5-3 миллиарда евро в течение четырех лет.

Пока что идею ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года поддерживает Конфедерация футбола Африки, а УЕФА и Конфедерация футбола Латинской Америки выступают против.