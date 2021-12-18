Потеряют до 3 миллиардов евро. УЕФА против проведения ЧМ каждые 2 года

УЕФА провел исследование и не готов к инициативе ФИФА

  • 18.12.2021 19:29
  • 654 просмотра
  • 1 комментарий
Потеряют до 3 миллиардов евро. УЕФА против проведения ЧМ каждые 2 года
© uaf.ua

УЕФА выпустил рапорт по итогам изучения идеи ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года.

Несмотря на серьезные намерения ФИФА, УЕФА негативно настроен к возможному нововведению. Футбольный союз считает, что проведение ЧМ каждые 2 года сломает нынешний календарь и только увеличит нагрузку на футболистов.

Кроме того, придется менять весь календарь для юношеского и молодежного футбола.

Недоволен такой ситуацией Международный олимпийский комитет и другие виды спорта. Проведение ЧМ каждые два года будет пересекаться с крупными турнирами иных видов спорта и затмевать их.

Сам УЕФА прогнозирует, что сокращение ряда турниров (Евро, Лига наций) принесет европейским национальным ассоциациям убытки в 2,5-3 миллиарда евро в течение четырех лет.

Пока что идею ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года поддерживает Конфедерация футбола Африки, а УЕФА и Конфедерация футбола Латинской Америки выступают против.

Источник — УЕФА

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 18.12.2021 19:50
    0
    похоже мы накануне большого шухера))) Суперлига это же смерть футбола, а ЧС каждые 2 года? Главное не забывать декларировать заботу о здоровье футболистов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности