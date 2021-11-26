Есть голоса Африки. ФИФА получила поддержку в проведении ЧМ каждые 2 года

Конфедерация футбола Африки поддерживает

  • 26.11.2021 18:30
  • 2279 просмотров
  • 8 комментариев
Есть голоса Африки. ФИФА получила поддержку в проведении ЧМ каждые 2 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА продолжает продвигать идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года, а первая ассоциация, которая поддержала это начинание, стала Африканская конфедерация футбола.

«Если ФИФА решит, что проводить ЧМ каждые 2 года является реальной и разумной целью, то мы это полностью поддерживаем», - сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Африки.

При этом УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Латинская Америка) считают, что нужно сохранить текущий 4-летний цикл проведения чемпионата мира. Кроме того, категорически против выступают ведущие европейские чемпионаты.

ФИФА может уже в декабре вынести этот вопрос на голосование.

Источник — BBC

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 26.11.2021 18:31
    +4
    мало им денег....не нажрутся...
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 26.11.2021 18:39
    +1
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 26.11.2021 19:29
    0
    За думки європейців та південноамериканців всі інші, в тому числі африканці, хай ідуть лісом
    Ссылка
    pavelko01
    pavelko01, 26.11.2021 18:58
    0
    Rusty_Shackleford, 26.11.2021 18:52
    А вы цены на олію видели?
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    Rusty_Shackleford, 26.11.2021 18:52
    0
    Михаил Степанов, 26.11.2021 18:31
    мало им денег....не нажрутся...
    А вы цены на олію видели?
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 26.11.2021 18:47
    0
    Ну всё, теперь ФИФА прогнётся
    Мнения чёрных важны
    Ссылка
    yatsiykvova
    yatsiykvova, 26.11.2021 18:45
    0
    Чемп. Европи випаде.....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.11.2021 18:39
    0
    Это надо будет смешать на нечётные годы
    Ссылка
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