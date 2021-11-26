Есть голоса Африки. ФИФА получила поддержку в проведении ЧМ каждые 2 года

ФИФА продолжает продвигать идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года, а первая ассоциация, которая поддержала это начинание, стала Африканская конфедерация футбола.
«Если ФИФА решит, что проводить ЧМ каждые 2 года является реальной и разумной целью, то мы это полностью поддерживаем», - сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Африки.
При этом УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Латинская Америка) считают, что нужно сохранить текущий 4-летний цикл проведения чемпионата мира. Кроме того, категорически против выступают ведущие европейские чемпионаты.
ФИФА может уже в декабре вынести этот вопрос на голосование.
Источник — BBC
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