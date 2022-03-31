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Президент ФИФА: «Мы не предлагали проводить ЧМ каждые 2 года»

Джанни Инфантино заявил, что этот вариант только изучается

  • 31.03.2022 21:15
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Президент ФИФА: «Мы не предлагали проводить ЧМ каждые 2 года»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что официально предложения проводить чемпионаты мира каждые 2 года не было.

Было только изучение вопроса внутри ФИФА.

«Мы не предлагали проводить чемпионат мира каждые два года. Мы попросили группу развития, которую возглавляет Арсен Венгер, просто изучить возможность проведения ЧМ каждые 2 года. Мы сейчас ничего не предлагаем».

«Но мы видим, что такой формат проведения ЧМ реален, он окажет позитивный эффект. Вот из этого нужно исходить и начинать обсуждение вопроса. Изучаем разные варианты», - сказал Инфантино.

Ранее УЕФА выступил против такого варианта.

Источник — BBC

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