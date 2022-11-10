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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 14:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 15:48
471
2

С чувством и по делу. Львов хладнокровно разобрался с Рухом

Львовское дерби осталось за командой Олега Дулуба

10 ноября 2022, 14:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 15:48
471
2
С чувством и по делу. Львов хладнокровно разобрался с Рухом
УПЛ

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб по сравнению с прошлым туром произвел определенные изменения в стартовом составе. Вместо Мышенко и дисквалифицированного Вовкуна на поле вышли Шишка и Бойко. В составе «Руха» Леонид Кучук тоже прибег к некоторым ротациям. Вместо дисквалифицированного Сапуги и Альваренги в игру вступили Федорчук и нигерийский дебютант УПЛ Брайт Энобахар.

Обе команды активно начали львовское дерби. Горожане, сдержав стартовый натиск руховцев, также начали искать пути взятия ворот соперников. В частности, Васильев опасно пробил мимо ворот, а удар Бугая успел заблокировать Дидык. И все же, хозяева поля первыми открыли счет. Штрафной удар в исполнении Васильева парировал Панькив, но Бугай сумел завершить атаку, пробив под перекладину ворот. Для лучшего бомбардира «Львова» Бугая это уже 3-й гол с начала чемпионата.

«Желто-черные» пытались быстро восстановить равновесие и такой случай имел лучший бомбардир «Руха» Таллес, который пробил неточно. А очередная атака «Львова» завершилась взятием ворот. После подачи Бойко не дотянулся до мяча Панькив и Крушинский головой точно пробил в цель. Для 20-летнего Крушинского, кстати, это был 1-й гол в УПЛ – в 26-й игре.

Руховцы пытались изменить ход поединка и одну из атак завершал ударом Соломон, но Ильющенков сыграл надежно. Обе команды быстро переходили от обороны к атакующим действиям. В одном из эпизодов Бугай отважился на дальний удар, но пробил выше ворот. К концу первого тайма Леонид Кучук решил заменить Энобахара на Бойчука.

Едва начался второй тайм, как «Рух» остался в меньшинстве. После двух подряд желтых карточек покинул поле Бойчук, который впервые в УПЛ увидел перед собой красную карточку – в 53-й игре. Несмотря на потерю одного игрока, руховцы быстро забили гол. После удара Соломона мяч от защитников отскочил к Таллесу и бразилец забил свой уже 6-й гол в нынешнем сезоне.

Забитый гол добавил уверенности игрокам «Руха», активно пытавшимся сравнять счет. В частности, после передачи Таллеса пробивал головой опытный Федорчук, но неудачно. Игра некоторое время шла на подступах к воротам и опасных моментов не возникало. В то же время хватало желтых карточек, которые видели перед собой игроки «Львова».

Одна из очередных попыток руховцев спастись от поражения завершилась ударом Таллеса, однако Ильющенков спасает свою команду от неприятностей. В свою очередь, Панькив сыграл надежно после удара Бойко. Под конец матча Леонид Кучук произвел тройную замену, однако и новым игрокам не удалось изменить счет матча.

В итоге «Львов» с третьей попытки сумел одержать первую в УПЛ победу над «Рухом». При этом горожане прервали две своих безвыигрышных серии в чемпионате, как общую, длившуюся шесть игр так и домашнюю – пять. Зато продолжился до 10-ти игр домашний клубный рекордный пропускной сериал «Львова».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Львов» – «Рух» – 2:1

Бугай, 10, Крушинский, 32 – Таллес, 49

Васильев, 19, Бойко, 36, Шишка, 53, Бугай, 66, Грисьо, 78, Нич, 84 – Дидык, 29

Бойчук, 46

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грисьо, Шишко, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Мышенко, 57), Бугай (Нич, 67).

Запасные: Пономаренко, Сасовский, Акимив, Ременяк, В.Михайлив, Р.Михайлив, Симинин.

«Рух»: Паньков, Федорчук (Притула, 87), Дидык (Слюбик, 87), Роман, Довгий, Слюсар, Лях, Енобахар (Бойчук, 41), Соломон (Карабин, 87), Таллес (Альваренга, 74), Климчук.

Запасные: Герета, Ледвий, Китела, Пидгурский, Рунич, Мысык, Веремиенко.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион: «СКИФ» (Львов)

​ЛЬВОВ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 2
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Veter
Бульботренеры договорились, что по  3  очка лучше, чем 2  ничьи.
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+1
Batya
Посміхнуло Львівське дербі... Де ви його бачили? Грали Винники із Добромилем.
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0
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