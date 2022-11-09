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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 23:23 |
63
0

Львов – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Стадион «СКИФ» впервые примет львовское дерби

09 ноября 2022, 23:23 |
63
0
Львов – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четверг, 10 ноября, «Львов» на стадионе СКИФ будет принимать земляков из «Руха», который раньше еще ни разу в трех матчах УПЛ не побеждал.

Львов

К новому львовскому дерби подопечные Олега Дулуба подошли с домашним клубным антирекордом в УПЛ. Горожане пропускают голы на своем стадионе на протяжении 9-ти игр подряд – 19 мячей. В общем игроки «Львова» не знают вкуса победы в чемпионате 6 игр подряд: две ничьи и четыре поражения, а на своем поле – 5 матчей: две ничьи и три поражения. Из-за перебора желтых карточек не сможет выйти на поле защитник «Львова» Артем Вовкун.

Рух

Руховцы в предыдущих трех матчах набрали семь очков, существенно улучшив свое турнирное положение. Голевая серия подопечных Леонида Кучука продолжается в чемпионате 4 игры – шесть голов. Для Кучука это будет 60-й матч у руля «желто-черных» во всех турнирах: 26 – в УПЛ, 30 – в Первой лиге и 4 – в Кубке. С особым настроением выйдет на поле руховец Алексей Довгий, который в прошлом сезоне выступал именно за «Львов». Не будет участвовать в игре удаленный в прошлом туре полузащитник Марко Сапуга.

Статус дерби предстоящего поединка делает его особенным. И это хорошо осознают футболисты «Руха». Вот предматчевое мнение защитника «желто-черных» Ростислава Ляха: «Львов» – боевая команда, очень высокая, хорошо играет на стандартах в атаке, у них хорошие контратаки и сильные силовые игроки. Мы очень много внимания обращаем на эти аспекты. Но мы не будем смотреть на их игру, а хотим показать свой футбол, навязать игру первым номером, показать себя с лучшей стороны и победить».

Статистика встреч

Львовское дерби насчитывает уже три матча, и руховцы в предыдущих поединках один раз побеждали и дважды завершали встречи вничью. В последний раз «Львов» принимал «желто-черных» в апреле прошлого года на «Арене Львов» и тогда победитель не был определен – ничья 1:1. Счет открыли номинальные хозяева (после удара Эрнеста Антви), на что руховцы ответили точным ударом Даниила Кондракова. Кстати, обоих авторов голов в своих клубах уже нет.

Фемида

Арбитром матча назначен один из самых опытных украинских арбитров - Евгений Арановский (Киев), который провел уже 133 игры в УПЛ. Ранее «Львов» при Арановском провел четыре игры в чемпионатах: одна победа, две ничьи и одно поражение. «Рух» же при этом арбитре проведет четвертую игру в УПЛ, а в предыдущих только проигрывал.

Прогноз на противостояние

«Львов» не может отпраздновать победу в чемпионате в течение шести матчей, потерпев при этом четыре поражения. «Рух» в последних своих поединках выступает достаточно успешно. В предстоящем львовском дерби спрогнозируем минимальную победу руховцев.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Никитюк, Крушинский, Мильченко, Мышенко, Грисьо, Бугай, Полегенько, Ныч, Васильев.

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Таллес, Федорчук, Довгий, Соломон, Альваренга, Климчук.

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10 ноября, четверг

«Львов» – «Рух»
Львов. Стадион «СКИФ». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – ОТТ платформа Setanta Sports
ЛЬВОВ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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