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11 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 11 ноября 2022, 04:16
140
0

КУЧУК: «Удаление за какие-то разговоры – это очень плохое дело»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение в дерби от «Львова»

11 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 11 ноября 2022, 04:16
140
0
КУЧУК: «Удаление за какие-то разговоры – это очень плохое дело»
ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение во львовском дерби от «Львова» (1:2) в 12-м туре УПЛ:

«Таких ошибок, которые мы совершаем во время стандартных ситуаций и в защите, вообще нельзя допускать. Если бы им не показывали и не рассказывали, тогда другое дело, но игроки досконально знают каждый шаг соперника. Однако мы сыграли настолько невнимательно и пропустили такие голы, что просто удивляешься.

Пропустили дважды – потом вдесятером отыграться очень тяжело. Удаления не знаю, за что, за какие-то разговоры – это тоже очень плохое дело. Игроки должны хорошо осознавать, за что они получают такие удаления, что оставляет команду в меньшинстве.

За второй тайм мне не стыдно, потому что фактически мы играли очень агрессивно в атаке, пытались вдесятером атаковать, не отсиживались в обороне. У соперника совсем не было преимущества – ни в атаке, ни в моментах. Надо было так играть с первых минут, а не выходить из раздевалки, «глотать» два, а потом уже думать и хвататься за голову. Очень плохо, что у нас есть такие ошибки. Причем от футболистов, от которых такого не ждешь.

Такое впечатление, что нам нужно сначала выйти и пропустить, а потом играть. Это свидетельствует о крайней нестабильности. Ну, ничего – будем над ошибками работать».

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Источник ФК Рух Львов
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