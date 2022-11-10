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Чемпионат Украины
Львов
10.11.2022, FT 2 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 16:15 |
303
0

Львов – Рух – 2:1. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ

10 ноября 2022, 16:15 |
303
0
Львов – Рух – 2:1. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В матче 12-го тура УПЛ один из аутсайдеров чемпионата «Львов» переиграл «Рух».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Львов» – «Рух» – 2:1

Бугай, 10, Крушинский, 32 – Таллес, 49

Бойчук, 46

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грисьо, Шишко, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Мышенко, 57), Бугай (Нич, 67).

«Рух»: Паньков, Федорчук (Притула, 87), Дидык (Слюбик, 87), Роман, Довгий, Слюсар, Лях, Енобахар (Бойчук, 41), Соломон (Карабин, 87), Таллес (Альваренга, 74), Климчук.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
47’
Богдан Бойчук (Рух Львов) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Львов).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
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Источник Sport.ua
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