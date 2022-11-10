Львов – Рух – 2:1. Долгожданная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ
В матче 12-го тура УПЛ один из аутсайдеров чемпионата «Львов» переиграл «Рух».
Украинская Премьер-лига. 12-й тур
«Львов» – «Рух» – 2:1
Бугай, 10, Крушинский, 32 – Таллес, 49
Бойчук, 46
«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грисьо, Шишко, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Мышенко, 57), Бугай (Нич, 67).
«Рух»: Паньков, Федорчук (Притула, 87), Дидык (Слюбик, 87), Роман, Довгий, Слюсар, Лях, Енобахар (Бойчук, 41), Соломон (Карабин, 87), Таллес (Альваренга, 74), Климчук.
События матча
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